Venäjän entinen pääministeri: ”Vladimir Putin on valmistautunut kaikkeen - ihmiset eivät ymmärrä, mitä voi tapahtua”

Venäjän entinen pääministeri Mihail Kasjanov ei odota Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamiselta konkreettisia tuloksia.

–Uskon, ettei Putin odota Trumpin esimerkiksi tarjoavan helpotuksia pakotteisiin. Juuri siksi odotan, että kyseessä on enemmän PR-tapahtuma molemmille, hän kommentoi BBC:lle.

Kasjanov kuitenkin muistuttaa, että sekä Putin että Trump saattavat käyttäytyä odottamattomasti.

–Venäjällä on autoritaarinen hallinto. Se tarkoittaa, että kaikki riippuu johtajasta. Putin on valmistautunut kaikkeen. Trump on myös omaksunut odottamattoman mallin ja juuri nyt ihmiset eivät aivan ymmärrä, mitä voi tapahtua.

Kasjanov toimi pääministerinä Putinin presidenttikaudella vuosina 2000-2004. Hänet tunnetaan nykyisin Putinia arvostelevana oppositiopoliitikkona.

