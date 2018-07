Trump lensi Suomeen ja pois: Kaikki mitä olet halunnut tietää Air Force Onesta

Yhdysvaltain presidentin lentokone on tunnetusti Air Force One, jonka kuljettamana Donald Trump kävi Suomessa. Mutta millainen kulkupeli onkaan kyseessä?

Tarkkaan ottaen nimitystä Air Force One voidaan käyttää mistä tahansa Yhdysvaltain presidenttiä kuljettavasta lentokoneesta. 1900-luvun puolivälistä lähtien nimitys on kuitenkin vakiintunut viittaamaan tiettyihin USA:n ylipäällikköä kuljettaviin koneisiin.

Air Force One -koneita on nykyään kaksi. Ne ovat Boeingin 474-200B-sarjan koneita, joiden tunnuksena on joko 28000 tai 29000. Ilmavoimien nimitys koneelle on VC-25A.

Air Force One on mahdollista tankata ilmassa kesken lennon, jotta presidentti voidaan lennättää turvallisesti ja vaivatta mihin tahansa maailmassa kaikissa tilanteissa. Kyydissä oleva elektroniikka on suojattu elektromagneettisen pulssin varalta. Varustukseen kuuluvat edistykselliset suojatut kommunikaatiovälineet, jotta kone voi tarvittaessa toimia komentokeskuksena, jos Yhdysvaltoja vastaan hyökättäisiin.

Air Force Onessa on pinta-alaa 1 219 neliömetriä yhteensä kolmessa eri kerroksessa. Presidentin suureen sviittiin kuuluvat iso työhuone, kylpyhuone ja konferenssitilat. Koneessa on lääkintäsviitti, joka voi toimia myös leikkaussalina. Matkalla on aina mukana lääkäri. Laivassa on kaksi keittiötä, jotka voivat ruokkia sata ihmistä kerrallaan.

Tyypillisesti Air Force Onen edellä lentää useampi rahtikone, jotka takaavat presidentin tarvitsemat palvelut kaukaisissa kohteissa.

Vuonna 1962 John F. Kennedystä tuli ensimmäinen presidentti, joka lensi erityisesti presidentin käyttöön rakennetulla koneella – muunnellulla Boeing 707:lla. Vuosien mittaan käytössä on ollut useita eri koneita. Ensimmäinen nykymallin kone toimitettiin vuonna 1990 George H. W. Bushin valtakaudella.

Tämän vuoden helmikuussa kerrottin uusien presidentillisten koneiden ostosta. Boeingin kanssa tehdyn sopimuksen arvo oli 3,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Varapresidentti matkustaa turvallisuussyistä aina eri koneessa kuin istuva presidentti. Varapresidentin koneesta käytetään nimitystä Air Force Two, ja se on useimmiten Boeing C-32 eli räätälöity versio 757-koneesta.

Lähde: Valkoinen talo