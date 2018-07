Trump raivostutti tukijansakin: ”Häpeällistä”, ”Maanpetturi”, ”Vakavin virhe”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin arvostelijoihin on liittynyt myös paljon hänen tukijoitaan. Trumpin esiintyminen Helsingin huippukokouksessa on nostanut kohun Yhdysvalloissa.

Erityinen järkytys on ollut se, että Trump myötäili täysin Venäjän presidentin Vladimir Putinin sanoja, joiden mukaan Venäjä ei ole sekaantunut Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Trump kääntyi täysin oman maansa turvallisuusviranomaisia vastaan, jotka asettivat viime perjantaina 12 venäläistä tiedustelu-upseeria syytteeseen. Trump tyrmäsi maanantain tiedotustilaisuudessa koko FBI:n johtaman tutkinnan ja piti sitä naurettavana.

Trumpin on nähty kulkeneen Putinin talutusnuorassa ja puheista on noussut poliittinen myrsky. Huomionarvoista on, että myös monet Trumpin kannattajat ovat arvostelleet esiintymistä kovin sanoin. Jopa Trumpia myötäilevä Fox News esitti tiukkaa kritiikkiä Trumpin esiintymisestä.

Monet demokraattipoliitikot käyttivät Trumpin esiintymisestä rajua kieltä, mutta myös republikaanien joukosta kuultiin varsin kovaa kritiikkiä. Esimerkiksi edustajainhuoneen republikaanipuhemies Paul Ryan huomautti, ettei Venäjä ole Yhdysvaltain liittolainen, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö Venäjä olisi sekaantunut Yhdysvaltain vaaleihin.

Myös senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell korosti, etteivät venäläiset ole liittolaisia ja että hän luottaa Yhdysvaltain omiin tiedusteluviranomaisiin. Republikaanisenaattori John McCain puolestaan piti Trumpin esiintymistä yhtenä Yhdysvaltain presidentin häpeällisimmistä miesmuistiin. Häpeällisenä esiintymistä piti myös republikaanisenaattori Jeff Flake Twitterissä.

Myös Trumpin vahvimpiin tukijoihin kuulunut republikaanien veteraanipoliitikko Newt Gingrich vaati Trumpia selittämään lausuntonsa. Hän sanoi Twitterissä pitävänsä sitä Trumpin presidenttikauden vakavimpana virheenä, joka täytyy korjata heti.

Aiemmin Trumpin tukijaksi tunnustautunut teekutsuliikkeen äärikonservatiivi ja republikaanien entinen kongressiedustaja Joe Walsh sanoutui Twitterissä irti Trumpin politiikasta ja totesi Trumpin pettäneen maansa. Trumpin vastapuolelta tiedustelupalvelu CIA:ta Obaman kaudella johtanut John Brennan kutsui niin ikään Trumpia maanpetturiksi ja ryöpytti tätä rajusti Twitterissä. Brennanin mukaan Trumpin esiintyminen ylittää vakavien rikosten ja väärinkäytösten kynnyksen.

– Se oli suorastaan maanpetoksellista. Trumpin kommentit eivät olleet vain typeriä, hän on täysin Putinin taskussa. Republikaanipatriootit: Missä te olette??? Brennan twiittasi.

Aihetunniste ”maanpetoshuippukokous”, #TreasonSummit nousikin Yhdysvaltain Twitterissä suosituimpien joukkoon huippukokouksen jälkeen. Aihetunnistetta ovat viljelleet etenkin Trumpin vastustajat.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful.

President Trump must clarify his statements in Helsinki on our intelligence system and Putin. It is the most serious mistake of his presidency and must be corrected—-immediately.

Look, I'm no big deal, but today is the final straw for me. I will never support Trump again. If that makes me a NeverTrumper, so be it.

I am a tea party conservative, that will never change. But Trump was a traitor to this country today. That must not be accepted.

Speak out.

— Joe Walsh (@WalshFreedom) July 16, 2018