Espanjasta on tullut Välimeren yli pyrkivien siirtolaisten pääkohde

Italiaan saapuvien siirtolaisten määrä on vähentynyt merkittävästi samalla, kun Espanjaan saapuvien määrä on kasvanut, kertoo Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö.

Heinäkuun puoliväliin mennessä Pohjois-Afrikan kautta Espanjaan on saapunut järjestön mukaan tänä vuonna meriteitse jo 18 000 ihmistä. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan Espanjasta on tullut uusi pääkohde meren kautta Eurooppaan pyrkijöille.

Samalla läntisestä Välimeren-reitistä on tullut vilkkaampi ja väkimäärä on lähes kolminkertaistunut verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna ja ylittää nyt Italiaan ja Kreikkaan saapuneiden pakolaisten määrän.

Italiaan on tullut meriteitse vajaat 17 000 ihmistä. Italian uusi populistihallitus on vetänyt tiukkaa siirtolaislinjaa. Kreikassa siirtolaisten määrä on ollut jälleen nousemassa ja sinne on tänä vuonna tullut meriteitse vajaat 14 700.

Kaikkiaan lähes 51 000 ihmistä on tullut Eurooppaan Välimeren kautta heinäkuun puoliväliin mennessä.