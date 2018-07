Rajusti ryöpytetty Trump perui Helsingin kohupuheita ja viittasi vahinkoon – ”Liian myöhään”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ryhtynyt pyörtämään maanantaisen kohua herättäneen Helsingin lehdistötilaisuuden puheitaan. Presidentti vakuuttaa luottamustaan USA:n tiedusteluorganisaatioille ja sanoo puhuneensa Helsingissä epätäsmällisesti.

Trumpin myötäsukaisuus Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kohtaan ja hyökkäykset USA:n omia instituutioita vastaan aiheuttivat Yhdysvalloissa tyrmistyksen ja vastalauseiden vyöryn, joka on näyttää nyt saaneen Trumpin puolustuskannalle.

Yhdysvaltalaiset mediat raportoivat tiistaina iltapäivällä paikallista aikaa, että Trump on sanonut Valkoisessa talossa vierailleille kongressiedustajille, että hän hyväksyy Yhdysvaltalaiset tiedustelutiedot, joiden mukaan Venäläiset ovat vaikuttaneet vuoden 2016 vaaleihin. Hän vakuutti myös luottavansa täysin tiedusteluvirastoja ja tukevansa niitä.

Lue lisää aiheesta: Trump yllätti rajuilla väitteillään – Tutkija Ylelle: ”Kumpi ja Kampi tappeli, Suomi voitti”

Trump oli heti perään todennut kuitenkin, että vaaleihin sekaantumisessa kyseessä saattoivat olla myös jotkut muutkin kuin venäläiset. Lisäksi hän pysyi tiukasti aikaisemmassa kannassaan, että hänen vaaliorganisaatiollaan ei ollut mitään salaista yhteistyötä venäläisten kanssa.

Trump oli todennut kongressiedustajille myös ilmaisseensa itseään väärin Helsingin lehdistötilaisuudessa, sanoessaan ettei näe mitään syytä, miksi venäläiset olisivat sekaantuneet USA:n presidentinvaaleihin. Nyt Trump väitti, että hänen tarkoituksenaan oli sanoa, että hänellä ei ollut mitään syytä ajatella, että kukaan muu kuin Venäjä olisi sekaantunut vaaleihin.

Trumpin perääntyminen ja selitykset tuskin tyynnyttää maanantaisen lehdistötilaisuuden nostattamaa myrskyä. Senaatin vähemmistöjohtaja, demokraattien Chuck Schumer julkaisi lausunnon, jonka mukaan Trumpin perääntyminen tulee liian myöhään ja väärässä paikassa.

–Jos presidentti ei pysty sanomaan Putinille suoraan, että tämä on väärässä ja että me ja meidän tiedusteluorganiaatiomme ovat oikeissa, se on tehotonta, ja pahempaa: uusi merkki heikkoudesta, Schumer kirjoittaa.

