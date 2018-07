Trumpilta kovan luokan takinkääntö: Putin vastuussa henkilökohtaisesti Venäjän sekaantumisesta USA:n vaaleihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ottanut jälleen askeleen kohti Venäjän vaalisekaantumisen tuomitsemista Helsingin esiintymisestään nousseen kohun jälkeen. Nyt Trump pitää jopa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vastuullisena asiassa.

Yhdysvalloissa nousi kohu Trumpin esiinnyttyä Putinin vierellä myötäilevänä. Esiintymisestä syntyi vaikutelma, että hän uskoi pikemmin Putinia kuin oman maansa turvallisuusviranomaisia vaalisekaantumisesta. Yhdysvalloissa on käynnissä tutkinta Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Trump on perunut puheitaan kohun jälkeen ja vakuuttanut luottavansa Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisiin ja sanoi hyväksyvänsä tiedustelutiedot, joiden mukaan venäläiset ovat vaikuttaneet vaaleihin. Samaan aikaan hän on kuitenkin todennut, että vaaleihin sekaantumisessa kyseessä saattoivat olla myös jotkut muutkin kuin venäläiset. Hän on myös painottanut tiukasti, ettei hänen omalla vaaliorganisaatiollaan ole mitään yhteistyötä venäläisten kanssa.

Viime yönä Suomen aikaa Trump kuitenkin kommentoi jälleen asiaa CBS-televisiokanavalle antamassaan haastattelussa, jossa hän nimesi myös Putinin vastuulliseksi. Tämä tapahtui, kun toimittaja huomautti, ettei Trump ole tuominnut Putinia erityisesti ja kysyi, pitääkö Trump tätä henkilökohtaisesti vastuullisena.

– Kyllä, koska hän on maan johdossa. Juuri kuten minäkin pidän itseäni vastuullisena tässä maassa tapahtuvista asioista, joten taatusti maan johtajana häntä olisi pidettävä vastuullisena, kyllä, Trump vastasi.

Toimittaja kysyi, mitä Trump sanoi Putinille. Trump vastasi sanoneensa tiukasti, ettei Yhdysvallat salli sekaantumista missään määrin missään vaiheessa.

Trump ja Purin tapasivat huippukokouksensa aluksi kahden kesken pelkkien tulkkien läsnä ollessa, mikä on epätavallista. Tämän jälkeen tapaaminen jatkui laajemmalla työlounaalla.

CBS:n haastattelussa Trump myös korosti, että hän on useita kertoja aiemminkin todennut, että Venäjä on sekaantunut vuoden 2016 vaaleihin.