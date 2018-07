Juncker vihastui vihjailusta – Lehti: ”Minulla oli kramppi Nato-kokouksessa”

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on kommentoinut ensimmäistä kertaa kompurointiaan Nato-kokouksessa viime viikolla Brysselissä. Kompurointi herätti kysymyksiä Junckerin terveydestä sekä nosti esiin pitkään kiertäneet huhut Junckerin alkoholinkäytöstä.

Naton huippukokouksesta julkaistusta videosta ilmenee, kuinka Junckerin on selvästi vaikea kivuta lavalle, jolla kokouksen osallistujat kuvattiin. Lavalla tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ukrainan presidentti Petro Porosenko tukivat Junckeria kainaloista ja auttoivat tätä myöhemmin alas.

Verkkolehti Euractiv kertoo, että Juncker muuttui silminnähden vihaiseksi, kun häneltä kysyttiin kompurointia keskiviikkona.

–Minulla oli jalkakramppi, kun olin Nato-kokouksessa, mutta siellä oli paljon tärkeämpiä asioita joihin piti keskittyä kuin minun terveydentilani, Juncker kertoo.

–Ja nyt suoraan sanoen minulla ei ole aikaa tällaisille pikkumaisille typerille hölmöyksille.

–Minua todella hämmentää se kiinnostus, jota jotkut osoittavat näihin - ei edes marginaalisiin - asioihin ja pyydän kunnioitusta, Juncker totesi vielä Reutersin mukaan.

Juncker on kertonut kärsivänsä iskiaksesta eli lonkkahermosärystä. Lisäksi Juncker on julkisuudessa kertonut, että hänen hoipertelevan askelluksen taustalla on vuonna 1989 sattunut auto-onnettomuus, jonka jälkeen hän oli kolme viikkoa koomassa ja puoli vuotta pyörätuolissa.

Junckerin on myös toistuvasti kerrottu nauttivan runsaasti alkoholia. Syytökset alkoholismista Juncker itse on kiistänyt. Tosin ranskalaisen Liberation-lehden haastattelussa vuonna 2016 hän kiisti runsaan alkoholinkäytön, vaikka toimittaja kertoi hänen nauttineen heidän aiemmalla lounaallaan neljä lasia samppanjaa tavallisen salaatin ohella.

Vieraillessaan kesäkuussa Irlannin parlamentissa hän itse selitti hankalaa kävelyä iskiakselta ja vitsaili huhuilla alkoholinkäytöstä.

–Minulla vaikeuksia kävellä. En ole kännissä. Minulla on iskias. Olisin kyllä mieluummin kännissä. Hah, Juncker tokaisi BBC:n mukaan.