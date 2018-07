”Viimeinen keino” – EU-komissio haastaa Unkarin oikeuteen turvapaikkapolitiikasta

Euroopan komissio on nostanut syytteet Unkaria vastaan, koska se arvioi maan rikkovan EU:n turvapaikkasäädöksiä. Lisäksi komissio kirjelmöi Unkarin hallitukselle maan uusista ”Stop Soros” -laeista, jotka kriminalisoivat avustamisen turvapaikka- ja oleskelulupahakemusten laatimisessa sekä rajoittavat turvapaikkaoikeutta entisestään.

Komissio huomautti Unkaria sen turvapaikkalaeista ensimmäisen kerran jo vuonna 2015.

–Analysoituaan Unkarin viranomaisten vastaukset komissio katsoo, että suurimpaan osaan esille nostetuista huolista ei ole vieläkään vastattu ja on tämän johdosta päättänyt viedä Unkarin Euroopan unionin tuomioistuimeen – rikkomismenettelyn viimeiseen keinoon, komission tiedotteessa todetaan.

Unkari ilmoitti eilen vetäytyvänsä YK:n siirtolaisuussopimuksesta jo ennen sen lopullista sinettiä. Unkarin ulko- ja ulkomaankauppaministeri Péter Szijjártó pitää sopimusta uhkana maailmalle.

Doing what we've all agreed is key to an effective #SecurityUnion. The Commission will continue to help Member States. But today we've written to those who still need to implement #EUPNR and the police directive #infringements

— Julian King (@JKingEU) July 19, 2018