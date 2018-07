Putinille uusi voitto? Trump kutsuu nyt Washingtoniin – Helsingin kokous hämmentää yhä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsuu Venäjän presidentti Vladimir Putinin vierailulle Washingtoniin. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Huckabee Sanders Twitterissä.

–Presidentti pyysi [kansallisen turvallisuuden neuvonantaja] John Boltonia kutsumaan Vladimir Putinin Washingtoniin syksyllä ja keskustelut ovat jo käynnissä, Sanders kertoo.

The Moscow Times arvioi, että kutsun voi nähdä voittona Putinille, joka edellisen kerran on käynyt virallisella valtiovierailulla Yhdysvalloissa vuonna 2007. Tuolloin hän tapasi presidentti George W. Bushin.

Trump ja Putin tapasivat maanantaina Helsingissä. Kokouksen aikana he neuvottelivat myös kahdenkeskisesti niin, että presidenttien läsnä samassa huoneessa olivat vain tulkit. Trump ei ole avannut kahdenkeskisiä neuvotteluita edes korkeimmille virkamiehille tai poliitikoille.

–Olette oikeassa, en tiedä mitä neuvotteluissa tapahtui, Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja, republikaani Dan Coats vastasi Helsingin-tapaamista koskevaan kysymykseen turvallisuusseminaarissa Aspenissa CNN:n mukaan.

–Uskon, että ajan kuluessa – presidentti on kertonut jo jotakin – saamme tietää lisää, hän jatkaa ja lisää, että hän itse olisi neuvonut Trumpia toimimaan toisin.

