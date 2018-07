Vladimir Putinin mustalle listalle joutunut ex-suurlähettiläs: ”En pyytänyt häntä hyökkäämään”

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul kertoo, että hänen joutumisensa listalle henkilöistä, joita Venäjän syyttäjäviranomaiset haluavat kuulustella, vaikeuttaa niin matkustamista kuin työntekoakin.

–En pyytänyt Putinia hyökkäämään kimppuuni vauhdittaakseni kirjani myyntiä. Se, että Putin syyttää minua rikoksista toimessani Yhdysvaltain hallituksen virkamiehenä on vakava asia, joka vaikeuttaa matkustamistanija työntekoani pitkän aikaa, hän kommentoi Twitterissä.

Nykyisin Stanfordin yliopiston professorina toimiva McFaul jukaisi keväällä kirjan, joka käsittelee hänen Venäjän-vuosiaan. McFaul toimi suurlähettiläänä Moskovassa vuosina 2012–2014.

–Kuten kirjassani kerron, Putin on ahdistellut minua pitkään. Se, että nythän haluaa pidättää minut, nostaa kaiken aivan uudelle tasolle. Odotan hallitukseni puolustavan minua ja kollegoitani sekä julkisesti, että yksityisesti, McFaul sanoo.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

I did not ask Putin to attack me in Helsinki to raise book sales. Please stop with these cynical quips. Having Putin accuse me of committing crimes as a USG official is a serious matter that will complicate my travel and work for a long long time. — Michael McFaul (@McFaul) July 20, 2018

As I discuss in detail in From Cold War to Hot Peace, Putin has been harassing me for a long time. That he now wants to arrest me, however, takes it to a new level. I expect my government to defend me and my colleagues, in public and private. — Michael McFaul (@McFaul) July 18, 2018

Venäläisten tekemä listaus mahdollisista kuulusteltavista liittyy Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tapaamiseen Helsingissä viime maanantaina. Putin lupasi voivansa päästää Yhdysvaltain tutkijat kuulustelemaan Yhdysvaltain vaaleihin sekaantumisesta syytettyjä 12:ta venäläistä tiedustelu-upseeria, jos venäläistutkijat vastaavasti pääsisivät Yhdysvaltoihin kuulustelemaan ihmisiä, joilla on yhteyksiä brittiliikemies Bill Browderiin. Trump torjui ehdotuksen myöhemmin viikolla.

Bill Browder on Venäjällä aikaisemmin toiminut sijoittaja, jonka lakimies Sergei Magnitski kuoli moskovalaisessa vankilassa. Browder vetää kansainvälistä Magnitski-kampanjaa ja on saanut useita länsimaita säätämään Venäjän nykyhallinnon vastaisia pakotelakeja ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Häntä on kuvailtu Putinin ”arkkiviholliseksi”, jonka kimppuun Venäjä on pitkään halunnut päästä.

–Vuodesta 2012 lähtien Putin on luultavasti nostanut ykkösprioriteetikseen ulkopolitiikassa Magnitski-kampanjan lopettamisen. Yksikään hänen yrityksensä ei ole onnistunut. Sen sijaan yhä uusia maita on tullut mukaan, Browder kommentoi Time-lehdelle kirjoittamassaa kolumnissa tällä viikolla.

Hän kuvailee Putinin Trumpille tekemää ehdotusta pahaksi virheeksi.

–Hän kääntyi väärän valtionpäämiehen puoleen. Vaikka olen syntynyt Yhdysvaloissa, muutin Britanniaan 29 vuotta sitten ja olen Britannian kansalainen. Jos hän todella haluaa minut, olisi parempi puhua Theresa Mayle, jolla tosin saattaa olla muutama sana sanottavanaan venäläisten agenttien levittämästä hermokaasusta Salisburyssa.