Tutkijat: ”Kreml saattaa pian katua, että huippukokous järjestettiin - Ei mitään tarvetta uusille Trump-Putin-tapaamisille”

Carnegie Moscow Centerin tutkija Aleksander Gabuev arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa pian katua tapaamistaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Presidentit tapasivat Helsingissä viime maanantaina.

–Kreml saattaa pian katua, että huippukokous ylipäänsä järjestettiin. Trumpin tuhoisa käyttäytyminen johtaa todennäköisesti tahattomiin seurauksiin, jotka loppujen lopuksi ovat haitallisia Venäjälle, hän arvioi Foreign Policy -lehteen kirjoittamassaan artikkelissa.

Gabuev korostaa Putinin tietävän hyvin, että Venäjän ja länsimaiden erimielisyydet esimerkiksi pakotteista, Ukrainasta ja Syyriasta ovat niin syviä, ettei niitä ratkaista nopeasti yhdessä huippukokouksessa.

–Sen vuoksi Kremlin tavoitteet olivat yksinkertaisia: tarkoituksena oli pelkästään hyötyä siitä, että Trump ja Putin saatiin yleisön eteen yhdessä. Putin esiintyi rauhallisemmin ja valtiomiesmäisemmin kuin Trump. Silti juuri Trumpin esiintyminen todennäköisesti tuhoaa Kremlin saavutukset Helsingin huippukokouksesta ja se tullaan itse asiassa muistamaan yhtenä tuhoisimmista hetkistä Moskovan ja Yhdysvaltojen yhteenotoissa, hän kirjoittaa.

Gabuev viittaa siihen, että useat amerikkalaiset kongressiedustajat ja senaattorit ovat huippukokouksen jälkeen vaatineet Venäjä-pakotteiden koventamista.

–On todennäköistä, että kongressi asettaa ainakin yhden uuden pakotteen, joka uhkaa Venäjän taloutta. Niinpä Trumpin into liennytykseen Putinin kanssa saattaa johtaa täysin päinvastaiseen tulokseen.

Yhdysvalloissa nousi poikkeuksellisen laaja kohu Trumpin esiinnyttyä Putinin vierellä myötäilevänä maanantaina. Esiintymisestä syntyi vaikutelma, että hän uskoi pikemmin Putinia kuin oman maansa turvallisuusviranomaisia vaalisekaantumisesta. Myöhemmin Trump on perunut puheitaan kohun jälkeen ja vakuuttanut luottavansa Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisiin ja sanoi hyväksyvänsä tiedustelutiedot, joiden mukaan venäläiset ovat vaikuttaneet vaaleihin.Donald Trump kaavailee jo uutta tapaamista Putinin kanssa. Valkoisen talon lehdistövastaava Sarah Sanders kertoi torstaina Twitterissä Trumpin pyytäneen kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa John Boltonia kutsumaan Putinin Washingtoniin.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund tyrmää ajatuksen uudesta tapaamisesta.

–Absurdia kyllä, Trumpilla ei tunnu tietävän, mistä hän ja Putin puhuivat eikä tapaamisessa ollut paikalla muita. Jos Putin tuo julki pöytäkirjan, kukaan ei usko siihen. Ei mitään tarvetta uusille Trump-Putin-tapaamisille, hän kommentoi.

