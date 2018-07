Donald Trump kirjoitti Caps Lock päällä Iranin presidentille: ”ÄLÄ ENÄÄ KOSKAAN IKINÄ UHKAILE TAI KÄRSI SEURAUKSET”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Iranin presidettiä Hassan Rouhania Yhdysvaltojen uhkailusta Twitterissä.

Aiemmin sunnuntaina Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo oli verrannut Iranin nykyjohtoa mafiaan. Rouhani oli puolestaan varoittanut Yhdysvaltoja vihamielisestä politiikasta Irania kohtaan.

Rouhanin mukaan sota Iranin kanssa olisi ”kaikkien sotien äiti”. Trump kirjoitti oman vastauksensa Twitterissä versaalein eli caps lock päällä. Nettietiketissä versaalein kirjoittaminen rinnastetaan huutamiseen.

–Älä enää koskaan ikinä uhkaile Yhdysvaltoja tai kärsit seuraukset, jotka historian aikana harvat ovat aiemmin kärsineet. Me emme enää ole maa, joka sietää hulluja puheitanne väkivallasta ja kuolemasta. Olkaa varovaisia! Trump varoittaa.

Yhdysvallat on aiemmin Trumpin johdolla vetäytynyt Iranin ydinsopimuksesta, jonka nojalla sopimuksessa mukana olleet maat alkavat purkaa Iranin vastaisia talouspakotteita.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018