Trump ärjäisee Helsinki-tapaamisen arvostelijoille: ”Muistakaa, etten luopunut mistään”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa Trumputin-kokouksen puolustamista. Trump julistaa huippukokouksen jälkeen saamansa kritiikin valeuutisiksi Twitterissä.

Trump on jo aiemmin joutunut puolustautumaan ja korjailemaan sanomisiaan, joista nousi kohu viime viikolla heti maanantaina kokouksen jälkeen. Trumpin nähtiin myötäilleen liiaksi Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia samaan aikaan, kun hän lyttäsi oman maansa turvallisuusviranomaisten tutkimukset. Trump on sittemmin korjannut puheitaan ja korostanut luottavansa Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisiin.

Lue lisää (juttu jatkuu alla): Rajusti ryöpytetty Trump perui Helsingin kohupuheitaan – ”Liian myöhään”

Nyt Trump jatkaa puolustuspuheitaan somessa.

–Kun kuulette valeuutisten puhuvan negatiivisesti tapaamisestani presidentti Putinin kanssa ja kaikesta siitä, mistä luovuin, muistakaa, etten luopunut MISTÄÄN. Me pelkästään puhuimme tulevaisuuden eduista molemmille maille, Trump twiittaa.

Trump jatkaa, että hän ja Putin tulevat toimeen ”erittäin hyvin”, mikä on hyvä asia muille paitsi korruptoituneelle medialle.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. heinäkuuta 2018