Tappaako EU oikeasti USA:ta kaupassa? – Arvio: Trumpia kismittää eniten yksi luku

Presidentti Donald Trump sanoo EU:n olevan kauppasuhteissa vihollinen Yhdysvalloille. Kauppasodan uhka onkin vahvasti läsnä, kun EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapaa Trumpin Washingtonissa tänään keskiviikkona.

Kaupan asetelmia Trump on syyttänyt epäreiluksi, kun EU:n ylijäämä USA:n kanssa on vaihtotaseen osalta ennätystasolla, 170 miljardia euroa, tavarakaupan osalta 120 miljardia euroa ja suorien investointien kohdalla 353 miljardia euroa. Yhdysvallat lyö EU:n ainoastaan palveluvaihdossa, mutta sen osalta USA:n ylijäämä on varsin vaatimattomat 1,3 miljardia euroa.

–He tappavat meitä kaupassa, Trump sanoi kannattajilleen ennen Euroopan-matkaansa.

Elinkeinoelämän keskusliiton Taneli Lahti arvioi Trumpin tuijottavan liiaksi kauppavaihdon lukuja. EU- ja kauppapolitiikkaa seuraava Lahti toimii EK:n Brysselin toimiston johtajana. Hän huomauttaa, että USA:n vaihtotaseen alijäämään vaikuttaa se, että monet yhdysvaltalaiset yritykset tulouttavat Euroopan-voittojaan esimerkiksi matalan verotuksen Irlannissa.

–Se on tavaratase, joka Trumpia eniten kismittää, arvioi Lahti.

–Totta tietysti on, että Euroopasta on tullut viime vuosina kilpailukykyisempi. Se näkyy Euroopan viennin kasvussa ja globaalissa vaihtotaseen ylijäämässä. Vuosikymmenet puhuttiin, että Euroopan kilpailukyky ei globaalilla tasolla riitä. Nyt tätä ei ole vähään aikaan kuulunut, kun kilpailukykyä korjattiin rakenneuudistuksilla ja rahapolitiikalla, hän jatkaa.

Trumpin tikunnokkaan nostaman autoteollisuuden osalta Eurostatin luvut osoittavat, että EU:sta viedään USA:han liki kuusi kertaa enemmän ajoneuvoja kuin mitä sieltä tuodaan.

Trump on uhitellut etenkin Saksan autoteollisuutta, että Yhdysvaltoihin tuotaville autoille ja varaosille pantaisiin 25 prosentin tullit. Politicon mukaan maksuille ei kuitenkaan löytyisi tukea edes Valkoisesta talosta.

–Sikäli siinä on pointti, että esimerkiksi autoille on Euroopassa 10 prosentin tuontitulli ja Yhdysvalloissa 2,5 prosentin tulli, Lahti toteaa.

Hän huomauttaa, että tekniset vaatimukset ja määräykset ovat Yhdysvaltoihin tuotaville ajoneuvoille hankalammat. Eurooppalaiset autonvalmistajat panostavat vaatimusten vuoksi omiin tehtaisiin Yhdysvalloissa, kun taas amerikkalaisia autoja on Lahden mukaan kohtuullisen helppo tuoda Eurooppaan.

Kauppapolitiikan asiantuntija selventääkin, että kansainvälisessä kaupassa tullimaksujen kanssa toiseen vaakakuppiin pannaan juuri tekniset vaatimukset. Mitä enemmän vaatimuksia yhdellä on, sitä suuremmat tullit toinen vaatii.

Autokaupan suurta eroa selittää tulleja tai teknisiä määräyksiä selvemmin lopulta kuluttajien tottumukset, Lahti arvioi.

–Siitä kertoo sekin, että USA:n suurin autoviejä on saksalainen BMW.

Kansainvälisessä kaupassa tullit ja tekniset vaatimukset ovat Lahden mukaan vasta kaksi kohtaa viidestä. Kolmantena tulevat valtiontuet, neljäntenä kilpailusäännöt ja viidentenä julkiset hankinnat.

Yksi esimerkki julkisen hankinnan rajoittamisesta on niin kutsuttu the Jones Act. Se sääntelee meriliikennettä Yhdysvalloissa ja säädöksessä muun muassa todetaan, että Yhdysvaltojen sisällä satamasta toiseen kulkevan aluksen on oltava rakennettu Yhdysvalloissa. Se on noussut esille nyt kaavaillussa jäämurtajahankinnassa, kun vuoroin on arvuuteltu, estääkö säädös jäänmurtajien tilaamisen Suomesta vai ei.

–Sitten on Buy American Act [joka velvoittaa julkishallintoa suosimaan amerikkalaista tuotantoa ulkomaisen sijaan], osavaltioiden hankinnat ja niitä on vaikka mitä. Euroopallakin olisi paljon saatavaa Yhdysvalloista.

Yhdysvaltojen ja EU:n kauppasuhde on maailman suurin, ja kun kauppaosta sitä nyt uhkaa, suree Lahti, että kaikkia nyt esillä olevia kaupan esteitä ratkottiin, kun osapuolet laativat yhdessä TTIP-vapaakauppasopimusta. Prosessi kaatui heti Trumpin astuttua valtaan.

–Kun TTIP:tä kovasti Euroopassa vastustettiin, niin nyt se osuu vähän niin kuin omaan nilkkaan. Jos TTIP olisi silloin saatu sovittua, niin ehkei meillä nyt sitten olisi näitä ongelmia. Silloin vapaakauppaa vastustettiin kovasti muutenkin ihan ideologisella tasolla, mutta nyt tämä on vähän muuttunut, Lahti sanoo.

–Tuntuu, että jopa ne tahot, jotka globaalisti vastustivat TTIP:tä vielä muutama vuosi sitten, puhuvat nyt [Maailman kauppajärjestö] WTO:n ja monenkeskisen sääntöjärjestelmän puolesta ja ovat huolissaan sen murenemisesta. Se on ihan hyvä niin, mutta ehkä olisi pitänyt olla vähän avarampi vielä muutama vuosi sitten, kun tämä sopimus olisi ollut mahdollisuus klousata.

–Nyt se mikä seuraavaksi neuvotellaan ei varmaankaan ole TTIP nimeltään, siinä on vähän eri asioita ja se varmaankin on vähän kapeampi neuvottelualaltaan.

Jos vielä muutama vuosi Yhdysvallat ja EU neuvottelivat tosissaan vapaakauppasopimusta, on Brysselistä nyt hoettu lehtitietojen mukaan, että Junckerin keskeinen neuvottelutavoite Washingtonissa on säilyttää keskusteluyhteys – ”to be engaged in dialogue”.

–No se olisi jo ihan hyvä! Lahtikin arvioi.

Eikö se ole vähän niin kuin nollatulos?

–Onhan se totta, että tässä on otettu useampia askeleita taaksepäin ja nyt pyrkimyksenä on pysäyttää taaksepäin meno ja katsoa, päästäisiinkö tässä taas hiukan eteenpäin. Siitä tässä on kyse. Ja komissio – etenkin kauppakomissaari Cecilia Malmström ja varapuheenjohtaja Jyrki Katainen – on tehnyt hartiavoimin töitä, jotta dialogi säilyisi USA:n kanssa. Mutta se ei ole ollut kauhean hedelmällistä.

–Nyt on hyvä, että Trump ottaa Junckerin vastaan: puhutaan sitten valtiopäämiestasolla, kun tuntuu, ettei USA:ssa oikein mikään liiku ennen kuin korkein taho on ilmaissut näkemyksessä. Hänet pitää nyt sitten sitoa keskusteluun.