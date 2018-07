EU:lta 400 milj. € Turkille syyrialaisten pakolaisten kouluttamiseen

Euroopan komissio on hyväksynyt uuden avustuspaketin Syyrian pakolaisten kouluttamiseen Turkissa. Paketin arvo on 400 miljoonaa euroa.

Kyseessä on ensimmäinen erä EU-jäsenvaltioiden sopimasta 3 miljardin lisäpaketista Turkin pakolaistoiminnan rahoitukseen. EU-jäsenmaat sopivat kesäkuun lopussa, miten kolmen miljardin erä rahoitetaan. Kaksi miljardia tulee EU-budjetista ja miljardi EU-mailta.

400 miljoonaa euroa annetaan suorana avustuksena Turkin kansalliselle koulutusministeriölle, komissio toteaa tiedotteessaan. Rahan avulla jatketaan Syyrian pakolaisten koulutusohjelmaa, jonka on ollut määrä päättyä lokakuussa. Uudella tukipaketilla toteutetaan laajempi hanke kuin nykyinen koulutusprojekti, ja se keskittyy muun muassa muodollisen koulutuksen laadun parantamiseen. Lisäksi uuden tuen kesto on pidempi kuin aiemmin ja se kattaa kolme akateemista vuotta kahden sijaan.

Paketin tarkoituksena on varmistaa toiminnan kestävyys myös EU-rahoituksen loputtua. Esimerkiksi sopimusopettajien määrän pitäisi vähentyä, kun syyrialaiset oppilaat integroituvat täysin julkisiin kouluihin ja Turkin ministeriön opettajat vähitellen ottavat vastuulleen opettamisen.

Yhteensä koko pakolaisohjelman budjetti on kuusi miljardia, joista puolet laukeaa maksuun tänä ja ensi vuonna ja puolet on osoitettu viime vuosille. Ensimmäisestä erästä kaksi miljardia on maksettu. Tänään julkistettu hanke on järjestyksessään 73. ohjelmassa.

Uusi avustuspaketti kunnioittaa EU:n ja Turkin maaliskuun 2016 sopimusta siitä, että toinen kolme miljardia maksetaan ennen kuin ensimmäinen on kokonaan käytetty.