Pohjois-Korea palautti kaatuneita amerikkalaissotilaita – Trump: Kiitos, Kim Jong-un

Pohjois-Korea on palauttanut Korean sodassa kaatuneiden amerikkalaissotilaiden jäänteet Yhdysvalloille. The Washington Post -lehden mukaan kyse on noin 55 kaatuneesta sotilaasta.

–Näin monien vuosien jälkeen tämä on hieno hetki todella monelle perheelle. Kiitos Kim Jong-un, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittaa.

Satoja ihmisiä oli kerääntynyt vastaanottamaan Pohjois-Koreasta lennätettyjä kaatuneita Osanin lentotukikohdassa Etelä-Koreassa.

Amerikkalaissotilaiden jäänteiden palauttaminen on osa Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kesäkuussa laatimaa sopimusta. Pohjois-Korean hallussa arvioidaan olevan noin 120–200 Korean sodassa kaatuneen yhdysvaltalaissotilaan jäänteet.