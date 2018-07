”Vladimir Putinin ykkösvihollinen” huolestui: ”Vaikea ymmärtää, millainen logiikka tämän taustalla on”

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ”ykkösviholliseksi” kuvailtu brittiliikemies Bill Browder pitää erittäin huolestuttavana sitä, että Yhdysvalloissa harkitaan Putinin lähipiiriin kuuluvaan Oleg Deripaskan omistamaan Rusal-yhtiöön kohdistuneiden pakotteiden purkamista.

CNN kertoi lauantaina, että presidentti Donald Trumpin hallinto pohtii Rusalin pakotteiden purkamista. Uusia pakotteita Rusalia vastaan asetettiin viimeksi huhtikuussa.

Yhdysvalloissa uskotaan laajasti, että Putin otti asian esille tapaamisessaan Trumpin kanssa Helsingissä pari viikkoa sitten.

–Tämä on erittäin huolestuttavaa. USA:n valtiovarainministeriö pohtii oligarkin omistaman Rusalin pakotteiden purkamista. Vaikea ymmärtää, millainen logiikka tämän taustalla on ottaen huomioon Putinin pahantahtoisuuden, Browder kommentoi Twitterissä.

This is seriously worrying. US Treasury discussing lifting sanctions on Russian oligarch owed company Rusal. Hard to understand what logic there could be to take this action given Putin’s malevolence https://t.co/Fx03MNCJpr

— Bill Browder (@Billbrowder) July 28, 2018