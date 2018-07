Donald Trump uhkasi jälleen hallinnon sulkemisella: ”Maahanmuuton perustuttava ansioihin”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa liittovaltion hallinnon sulkemisella, jos demokraatit eivät kongressissa tue Trumpin ajamia muutoksia maahanmuuttoa koskeviin lakeihin.

–Olen valmis sulkemaan hallinnon, jos demokraatit eivät anna meille ääniä. Meidän on lopultakin päästävä järjestelmään, jossa maahanmuuton on perustuttava ansioihin. Tarvitsemme upeita ihmisiä maahamme, hän tviittasi.

Trump on Reutersin mukaan pyytänyt kongressilta 25 miljardia dollaria muurin rakentamiseksi Yhdyvsvaltojen ja Meksikon rajalle. Kongressi hylkäsi pyynnön viimeksi tällä viikolla.

Trump esitti saman uhkauksen vuosi sitten. Yhdysvalloissa valtionhallinnon sulkeminen eli government shutdown tapahtuu, jos presidentti ja kongressi eivät saa budjettilakia ajoissa hyväksytyksi. Liittovaltion hallinto oli suljettuna tämän vuoden alussa.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!