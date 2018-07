Trumpilta uusi syytös Venäjä-tutkinnasta: ”Esteellinen – meillä oli riitaisa liikesuhde”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää erikoissyyttäjä, FBI:n entinen johtaja, Robert Muellerin olevan jäävi johtamaan Trumpin vaalikampanjan Venäjä-kytköksiä selvittävää tutkintaa.

–Aikooko Rober Mueller koskaan julkistaa intressiristiriitansa presidentti Trumpin kanssa mukaan lukien sen faktan, että meillä oli hyvin ilkeä ja riitaisa liikesuhde? Torjuin hänet FBI:n johdon paikalta (päivää ennen nimitystä erikoissyyttäjäksi) ja [FBI:n johtaja, Trumpin erottama James] Comey on hänen läheinen ystävänsä, Trump tviittaa.

Viime viikolla CNN kertoi Trumpin entisen asianajajan Michael Cohenin olevan valmis todistamaan, että Trump hyväksyi ja tiesi, että hänen poikansa Donald Trump Jr. tapaa kampanjaan yhteyttä ottaneita venäläisiä. Tapaamisen taustalla oli ehdotus, että Trumpin kampanja voisi saada käyttöönsä vastaehdokas Hillary Clintonia vahingoittavia venäläistietoja.

Muellerin johtama ryhmä selvittää, sekaantuiko Venäjän hallitus vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja oliko sillä yhteyksiä Trumpin kampanjaan.

–Mitään vehkeilyä ei ole! Robert Muellerin ennalta ratkaistu noitavaino, jota johtaa nyt 17 (kasvoi 13:sta, mukaan lukien Obaman Valkoisen talon asianajaja) vihaista demokraattia, alkoi valemuistiosta, jonka kiero Hillary ja demokraatit maksoivat. Siksi noitavaino on laiton huijaus, Trump sanoo.

Valemuistiolla Trump viittaa entisen brittiagentti Christopher Steelen laatimaan muistioon, jossa esitettiin skandaalinkäryisiä väitteitä muun muassa siitä, että venäläisillä olisi Trumpista vahingoittavaa materiaalia, jonka avulla presidenttiä voitaisiin kiristää. Muistiota on arvioitu myös heikkolaatuiseksi.

Trump ei täsmennä minkälainen liikesuhde hänellä on ollut Muellerin kanssa. CNN:n mukaan Yhdysvaltain presidentti on aiemmin kertonut, että hänellä olisi ollut Muellerin kanssa riitaa maksamattomista laskuista Trumpin omistamalla golfklubilla.

Erikoissyyttäjä Muellerin tutkijaryhmä on The New York Timesin mukaan käynyt läpi Trumpin tviittejä ja tutkinut, sisältävätkö ne yrityksiä hankaloittaa tutkintaa laittomasti.

