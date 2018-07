Rakentaako Pohjois-Korea sittenkin uusia ohjuksia? Lehdet: Satelliittikuvissa tuttua liikettä

Satelliittikuvissa on näkynyt tutun näköisten ajoneuvojen liikettä tehdasalueella.

Pohjois-Korea näyttää rakentavan yhtä tai kahta uutta nestemäistä polttoainetta käyttävää, mannertenvälistä, ballistista ohjusta. Asiasta kertoi ensimmäisenä The Washington Post yhdysvaltalaisiin tiedustelulähteisiin nojaten. Myös BBC ja The Guardian kertovat ohjusten rakentamisesta.

Yhdysvaltalaisten tiedustelulähteiden mukaan ohjuksia rakennettaisiin suurella tehtaalla Sanumdongissa, Pyongyangin laidalla. Presidentti Donald Trump on aiemmin tviitannut, ettei Pohjois-Korea muodosta enää ydinaseuhkaa.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018