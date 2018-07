Britannian autoteollisuudessa kasvaa brexit-pelko – ”No deal ei ole vaihtoehto”

Iso-Britannian autovalmistajat kisaavat aikaa vastaan: Brexitin pitäisi astu voimaan ensi maaliskuussa, alle kahdeksan kuukauden kuluttua ja maan autoteollisuus on riippuvainen EU:sta niin autonosien tuonnissa kuin autokaupassa viennissä.

Britannian autoteollisuuden liitto varoittaa, että autotehtaat joutuvat keskeyttämään tuotannon, mikäli Iso-Britannia lähtee Euroopan unionista ilman sopimusta, kertoo Financial Times.

Autotehtaiden tulosluvut osoittavat, että autotuotanto on tippunut 3,3 prosenttia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana ja jyrkästi kesäkuussa. Society of Motor Manufacturers and Traders SMMT, eli autokauppiaiden liitto, varoitti tiistaina, että autotehtailla ei ole tarpeeksi aikaa valmistautua EU:sta lähtöön ensi maaliskuuhun mennessä.

Britannian autoteollisuus on riippuvainen EU-viennistä sekä osien tuonnista.

–Jos [brexit-] sopimusta ei synny, ei tule toimeenpanoaikaa, ja siihen on vajaa kahdeksan kuukautta aikaa, sanoo SMMT:n toimitusjohtaja Mike Hewes FT:n haastattelussa.

Valmistajat ja alihankkijat juoksevat kilpaa aikaa vastaan valmistellessaan epävarmuustekijöitä, kuten lisätäkseen varastointitilaa ja hamstratessaan auton osia.

–Kukaan ei pysty väittämään olevansa ”brexit-valmis”, Hewes sanoo.

Hänen mukaansa valmistajat tekevät kaikkensa, jotta autotehtaiden linjat eivät pysähtyisi.

–Jos osia ei saa, autoa ei pysty tuottamaan valmiiksi ja tuotanto pysähtyy. No deal [sopimukseton tila, joka muodostuu, jos brexit-sopimusta ei synny] ei vain ole vaihtoehto, Hewes sanoo.

Valmistajat varautuvat jo pahimpaan ja kouluttavat alihankkijoita käsittelemään tullitarkastusten kanssa. Yli puolet auton osista tulee ulkomailta ja 80 prosenttia autoista myydään ulkomaille ja siitä yli puolet EU-maihin.

Kotimarkkinoille valmistettujen autojen määrä tippui 47 prosenttia kesäkuussa johtuen huonosta diesel-myynnistä, kuluttajaluottamuksen puutteesta ja uudesta WLTP-testaussäädöksestä, joka tulee voimaa syyskuussa. Tämä kaikki on luonut ”täydellisen myrskyn” valmistajille, kertoo SMMT.

Kokonaisuudessaan tuotanto supistui 5,5 prosenttia verrattuna viime vuoden kesäkuuhun. Samalla vienti nousi kuusi prosenttia, vienti kasvoi kuusi prosenttia, mutta myönteinen vaikutus kumoutui kotimaan tuotannon supistumisen takia. Vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana vienti oli 0,8 prosenttia miinuksella ja tuotanto kotimarkkinoille 12,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Hewesin mukaan lukemat muistuttavat siitä, kuinka vientivetoista ja EU-riippuvaista brittiläinen autoteollisuus on. Sekä EU että brittiläinen autoteollisuus ovat riippuvaisia vapaasta ja kitkattomasta kaupasta.

SMMT:n luvut osoittavat, että Iso-Britannia on riippuvaisempi tuontiautoista kuin koskaan lähihistoriassa. Yli 87 prosenttia tänä vuonna myydyistä autoista tulee ulkomaita. Yli kaksi kolmasosaa tuonnista on EU:n alueelta.