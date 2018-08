Donald Trumpilta tviittien vyöry Venäjä-tutkinnasta: ”Oikeusministerin pitäisi lopettaa tämä nyt heti”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskiviikkona kommentoinut erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtamaa Venäjä-tutkintaa poikkeuksellisen useissa tviiteissä poikkeuksellisen kovin sanoin

Yhdysvalloissa alkoi tiistaina ensimmäinen Venäjä-tutkintaan liittyvä oikeudenkäynti, jossa Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort vastaa kaikkiaan 18 syytenimikkeeseen.

Lue lisää: Venäjä-tutkinta siirtyi oikeussaliin ensimmäistä kertaa – Trumpilta erikoinen tviitti

Trumpin mukaan erikoissyyttäjä, FBI:n entinen johtaja Robert Mueller ei ole ollut tutkinnassa puolueeton. Presidentti vaatii myös oikeusministeriä lopettamaan tutkinnan.

–Oikeusministeri Jeff Sessionsin pitäisi lopettaa tämä noitavaino nyt heti, ennen kuin maamme lokaaminen jatkuu pidempään. Bob Muellerilla on selviä eturistiriitoja ja hänen 17 vihaista demokraattiaan, jotka tekevät likaisen työn, ovat häpeäksi USA:lle, presidentti tviittasi.

Trump toisti keskiviikkona siis jälleen kerran väitteensä siitä, että kyseessä on ”noitavaino”.

–Venäläisten vehkeily Trumpin kampanjassa on totaalinen huijaus. Demokraatit rahoittivat väärennetyn ja epäluotettavan muistion, jota käytettiin noitavainon aloittamiseen. Häpeällistä, hän tviittaa.

Trumpin mukaan Paul Manafort työskenteli aikaisemmin muun Ronald Reaganin ja Bob Dolen vaalikampanjoissa.

–Minulle hän työskenteli vain hyvin lyhyen aikaa. Miksi minulle ei kerrottu häntä koskevasta tutkinnasta. Näillä vanhoilla syytteillä ei ole mitään tekemistä vehkeilyn – huijauksen kanssa.

Yhdysvalloissa Trumpin tviitteihin reagoitiin heti.

Lue tarkemmin: Heti reaktio Donald Trumpin poikkeukselliseen ulostuloon: ”Hän on paniikissa”

Tiistaina alkanut oikeudenkäynti koskee Paul Manafortin toimintaa Ukrainassa. Syytteiden mukaan Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovitshin konsulttina toiminut Manafort piilotti suurimman osan Ukrainassa ansaitsemistaan 60 miljoonasta dollarista salaisille ulkomaisille pankkitileille eikä maksanut veroja niistä.

The New York Times kertoi viime viikolla erikoistutkija Muellerin käyvän läpi myös Trumpin tviittejä.Mueller haluaa tutkia, onko presidentti pyrkinyt puuttumaan tutkintaan tavalla, jota voi pitää oikeuden vastustamisena.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

Russian Collusion with the Trump Campaign, one of the most successful in history, is a TOTAL HOAX. The Democrats paid for the phony and discredited Dossier which was, along with Comey, McCabe, Strzok and his lover, the lovely Lisa Page, used to begin the Witch Hunt. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018