Tyrmistys Donald Trumpin poikkeuksellisesta ulostulosta leviää: ”Hän on paniikissa”

Yhdysvalloissa on reagoitu välittömästi siihen, presidentti Donald Trump vaati oikeusministeri Jeff Sessionsia lopettamaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan.

–Trump vaatii erikoissyyttäjän erottamista, kun hänen kampanjapäällikkönsä joutui oikeuden eteen. Hän on paniikissa. Kongressin on suojeltava Muelleria, demokraattien kongressiedustaja Don Beyer kirjoittaa vastauksena Trumpin tviittiin.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Trump calls for the firing of the Special Counsel. As his campaign manager faces trial. As his lawyer says Trump knew of the Russian election dirt meeting at Trump Tower. As his campaign officials cooperate with investigators. He’s panicking. Congress must protect Mueller. pic.twitter.com/DBWvevoqoA

Demokraattisenaattori Richard Blumenthal syyttää Trumpia suoraan oikeudenkäyntiin sekaantumisesta.

–Tällaiset uhkailut eivät ole sattumaa. Ne kertovat mielentilasta ja aikeista oikeuden vastustamisesta, hän kommentoi Reutersin mukaan.

Demokraattien kongressiedustaja Adam Schiff on samaa mieltä.

–Tämä on selkeä yritys estää oikeutta. Amerikka ei saa koskaan hyväksyä tällaista, hän tviittaa.

The President of the United States just called on his Attorney General to put an end to an investigation in which the President, his family and campaign may be implicated.



This is an attempt to obstruct justice hiding in plain sight. America must never accept it. https://t.co/F8b6a0IGOh