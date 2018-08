Tutkija ei niele Valkoisen talo selitystä Donald Trumpin tviitistä: ”Ei ole pelkkä viaton mielipide”

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders linjaa, ettei Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin keskiviikkona kirjoittamissa tviiteissä ole kyse oikeuden estämisestä.

–Kyseessä ei ole käsky, vaan presidentin mielipide, Sanders vastasi asiasta kysyneille toimittajille Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa

Trump tviittasi keskiviikkona, että oikeusministeri Jeff Sessionsin ”pitäisi lopettaa tämä noitavaino nyt heti”. ”Noitavainolla” hän tarkoittaa erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtamaa Venäjä-tutkintaa.

–Presidentti ei estä mitään. Presidentti ilmaisi mielipiteensä ja hän ilmaisi sen selvästi. On olemassa syy, miksi presidentti on vihainen. Totta puhuen, suurin osa amerikkalaisista on vihaisia. Ei ole mitään syytä, miksi hän ei saisi sanoa tätä mielipidettä ääneen.

Amerikkalainen ulkopolitiikan analyytikko, historioitsija Max Boot tulkitsee tviitin täysin toisin.

–Kun pomo kertoo alaiselle, että tämän ”pitäisi” tehdä jotakin, se ei ole pelkkä viaton mielipide. Viime vuonna silloinen Valkoisen talon tiedottaja Sean Spicer sanoi, että presidentin tviitit ovat virallisia lausuntoja. Itse asiassa presidentti erotti entisen ulkoministeri Rex Tillersonin tviitillä. Jos Trump vain ilmaisi mielipiteensä, miksi Tillerson ei ole enää virassa, hän kysyy mielipidekirjoituksessaan Washington Postissa.

–Kun presidentti kertoo oikeusministerille, että tämän ”pitäisi” lopettaa väitetyn virkavirheen tutkinta, se on vahvaa näyttöä oikeuden estämisestä. Lain näkökulmasta sillä ei ole merkitystä, annetaanko käsky kuiskaamalla vai huutamalla. Silläkään ei ole väliä, lopetetaanko tutkinta vai ei. Rikos on rikos, vaikka se ei johtaisikaan toivottuun tulokseen, Boot jatkaa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on kieltäynyt kommentoimasta asiaa.

Demokraattien kongressiedustaja Don Beyer vaati keskiviikkona kongressia suojelemaan erikoissyyttäjä Muelleria. Demokraattisenaattori Richard Blumenthal puolestaan syytti Trumpia suoraan oikeudenkäyntiin sekaantumisesta.

–Tällaiset uhkailut eivät ole sattumaa. Ne kertovat mielentilasta ja aikeista oikeuden vastustamisesta, hän kommentoi Reutersin mukaan.

The New York Times kertoi viime viikolla erikoistutkija Muellerin käyvän läpi myös Trumpin tviittejä.Mueller haluaa tutkia, onko presidentti pyrkinyt puuttumaan tutkintaan tavalla, jota voi pitää oikeuden vastustamisena. On poikkeuksellista, että presidentti pyrkii puuttumaan oikeuslaitoksen toimintaan.

