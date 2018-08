Tutkijat ruotivat Donald Trumpin tviittejä: ”Onko tämä aikuisen ihmisen lausunto?”

Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer, ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund sekä Harvardin yliopiston oikeustieteen professori Laurence Tribe ruotivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viimeaikaisia, kohua aiheuttaneita tviittejä poikkeuksellisen suorin sanoin.

Trump kommentoi muun muassa Iranin tilannetta lauantaina Twitterissä.

–Iran ja sen talous, niillä menee hyvin nopeasti hyvin huonosti. Tapaan tai en tapaa, sillä ei ole väliä, se on heistä kiinni.

Trump sanoi aikaisemmin viikolla olevansa valmis tapaamiseen Iranin presidnetin Hassan Rouhanin kanssa. Rouhanin mukaan Yhdysvaltojen palaaminen ydinsopimukseen ja vihollisuuksien liennyttäminen ovat edellytyksiä minkäänlaisille neuvotteluille.

Viime viikolla Trump uhkasi Rouhania suorin sanoin Twitterissä.

–Onko tämä aikuisen ihmisen lausunto, Anders Åslund ihmettelee lauantaista kommenttia.

Is this a statement of a grownup person? https://t.co/J3pjhGGxcC — Anders Åslund (@anders_aslund) August 5, 2018

Trump aiheutti kohun viikonloppuna myös haukkumalla koripallotähti LeBron Jamesia.

– Television tyhmin mies, Don Lemon, haastatteli juuri Lebron [sic] Jamesia. Hän sai Lebronin näyttämään fiksulta, missä ei ole helppoa onnistua. Minä tykään Mikesta, presidentti tviittasi.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

Hän viittasi CNN-kanavan ohjelmaan, jossa LeBron James oli perjantai-iltana haastateltavana. Samalla Trump kertoi kannattavansa Mikea, Michael Jordania

–Donald Trumpilta kaikista ihmisistä LeBron Jamesin ja Don Lemonin loukkaaminen on sekä typerää että rasistista. ”Vakaa nero” onkin ennakkoluuloinen idiootti, oikeustieteen professori Laurence Tribe kommentoi Twitterissä.

For Donald Trump, of all people, to insult the intelligence of LeBron James and Don Lemon is as stupid as it is racist. The “stable genius” is a bigoted idiot. — Laurence Tribe (@tribelaw) August 4, 2018

Ian Bremmer puolestaan sanoo toivovansa, ettei rasismi olisi niin tehokasta politiikassa.

–Itse asiassa en usko, että (Trumpin) tviitti itsessään on rasistinen. Uskon, että syy sen postaamiseen on.

BTW, I don’t believe this tweet by itself is racist. I believe the reason for posting it is. — ian bremmer (@ianbremmer) August 4, 2018

Donald Trumpin vaimo Melania Trump kehui lauantaina tiedottajansa kautta LeBron Jamesia ja erityisesti tämän vähäosaisille lapsille perustamaa peruskoulua. Melania Trump sanoi BBC:n mukaan myös suhtautuvansa avoimesti vierailuun koulussa.

Kuohuntaa Yhdysvaltain presidentin ympärillä oli myös aikaisemmin tällä viikolla, kun hän vaati Twitterissä oikeusministeri Jeff Sessionsia lopettamaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan.

