Donald Trump: Kohutapaamisessa haluttiin venäläisiltä tietoja Hillary Clintonista - ”Täysin laillista”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut Twitterissä kampanjaväkensä tapaamista venäläisten kanssa presidentinvaalien alla kesäkuussa 2016. Kohutussa tapaamisessa oli mukana myös presidentin poika Donald Trump Jr sekä presidentin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner ja presidentin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort.

Trumpin mukaan tarkoitus oli saada tietoa vastustajasta, eli demokraattien presidenttiehdokkaasta Hillary Clintonista.

–Tapaamisen tarkoitus oli saada tietoa vastustajasta, täysin laillista ja tällaista on tehty politiikassa aina – eikä se johtanut mihinkään. Minä en tiennyt siitä, hän kirjoittaa.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!