EU:n suora lupaus Trumpille – Komissio julkisti luvun: Soijapapujen tuonti +283%

Euroopan unioni on kasvattanut soijapapujen tuontia Yhdysvalloista peräti 283 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kertoo Euroopan komissio. Yhdysvaltain-tuonnin osuus vastaa 37 prosenttia kaikista EU:hun tuoduista soijapavuista, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 9 prosenttia.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker lupasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille heinäkuun lopussa, että EU lisää soijapapujen tuontia USA:sta. Yhdysvallat on maailman toiseksi suurin soijapavun viejä ja sen suurin markkina-alue on Kiina. Kiina on kuitenkin asettanut amerikkalaiselle soijalle tulleja ja vähentänyt ostojaan merkittävästi.

–Soijapavut ovat iso juttu. Ja Euroopan unioni alkaa lähes heti ostaa paljon soijapapuja – se on suuri markkina – ostaa paljon soijapapuja viljelijöiltämme eritoten keskilännessä. Joten kiitän sinua, Jean-Claude, Trump sanoi Junckerin kanssa yhdessä pitämässään tiedotustilaisuudessa kaksi viikkoa sitten.

Euroopan komissio raportoi soijapapujen Yhdysvaltain-tuonnin kehittymistä kahden kuukauden välein.

–Euroopan unioni voi nyt tuoda lisää soijapapuja Yhdysvalloista ja tätä tapahtuu nyt koko ajan. Tämä on win-win-tilanne Euroopan ja Yhdysvaltain kansalaisille.

