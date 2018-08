Asiantuntijat varoittavat: ”Donald Trumpin kohteena nyt Nato-maa - tällä voi olla jo pidempiaikaisia vaikutuksia”

Suomalaiset rahoitusmarkkinoiden asiantuntijat ja kansainväliset geopolitiikan tutkijat varoittavat Turkin tilanteesta ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kauppapolitiikasta.

Yhdysvaltain presidentti antoi perjantaina valtuudet kaksinkertaistaa turkkilaisella alumiinille asettavat tullit 20 prosenttiin ja teräksen osalta 50 prosenttiin.

Turkin liiran dollarikurssi on jo ennestään ollut erittäin heikko ja sen syöksy jyrkkeni rajusti heti Trumpin ilmoituksen jälkeen.

–Liiran kurssikehitys on rajua katseltavaa. Dollaria vastaan liira on heikentynyt tänä vuonna yli 30 prosenttia ja euroa vastaan liike on liki yhtä suuri. Viime päivinä heikentyminen on vain kiihtynyt kiihtymistään, Nordean analyytikko Kristian Nummelin toteaa blogissaan.

Eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto huomauttaa, että Donald Trumpin kohteena on nyt Nato-maa.

–USA:ssa halu käyttää pakotteita ja rankaisutulleja jatkuu kovana. Ollaan kohta uusi sanktio per päivä vauhdissa. Trumpin kohteena nyt Nato-maa. Tällä voi olla jo pidempiaikaisia vaikutuksia, hän tviittaa.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund puolestaan sanoo, että Trumpin tavoitteena saattaa olla Turkin savustaminen ulos Natosta.

–Tajuaako (Turkin presidentti) Erdogan, että hänen on nostettava ohjauskorkoa? Trump tekee kaikkensa saadakseen Turkin ulos Natosta. Putinin täytyy olla innoissaan, hän kirjoittaa Twitterissä.

Myös Kristian Nummelin pitää Turkin ohjauskoron nostoa välttämättömänä, jotta liiran syöksy saataisiin edes taukoamaan.

–Turkilla ei ole helppoa ulospääsyä tilanteestaan. Ensimmäisenä askeleena keskuspankin tulisi nostaa korkoja selvästi sekä palauttaa uskottavuutensa. Tämä antaisi liiralle hengähdystauon heikentymispaineesta. Maan hallinnon puolestaan tulisi pystyä ratkaisemaan diplomaattinen kriisi Yhdysvaltojen kanssa, jotta pakoteuhka maan ympäriltä poistuisi. Tämän jälkeen talouskasvu tulisi saada kestävämmälle pohjalle, vaikka se tarkoittaakin talouskasvun hidastumista lyhyellä aikavälillä. Polku ei ole helppo kuljettavaksi, sillä se vaatii maan johdolta aiemman politiikan muuttamista. Vaihtoehtona on ajaa alas jyrkänteeltä.

Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer varoittaa Trumpin kauppapolitiikan olevan hyvin lyhytnäköistä.

–Turkin terästullien kaksinkertaistaminen on esimerkki Trumpin hallinnon lyhyen aikavälin kovasta linjasta. Sillä on suuri vaikutus, mutta pitkän aikavälin seurauksista ei välitetä. Toivottavasti hän (Trump) ei koskaan tarvitse apua keneltäkään, Bremmer tviittaa.

Euroopan keskuspankki EKP varoitti perjantaina Turkin tilanteen vaikutuksista eurooppalaisille pankeille. Etenkin espanjalaisella BBVA:lla, italialaisella UniCreditillä ja ranskalaisella BNP Paribas’lla on paljon toimintoja Turkissa.

