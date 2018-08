Turkin Erdoganilta kova Nato-vihjaus Donald Trumpille:”Etsimme uusia ystäviä ja liittolaisia”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on tuominnut Yhdysvaltain perjantaina teräkselle ja alumiinille asettamat uudet tullit kovin sanoin.

–Ennen kuin on liian myöhäistä, Washingtonin on luovuttava virheellisestä käsityksestään, että suhteemme voi olla epäsymmetrinen ja ymmärrettävä se tosiasia, että Turkilla on vaihtoehtoja. Jos tätä unilateralismin ja epäkunnioituksen trendiä ei muuteta, etsimme uusia ystäviä ja liittolaisia, hän kirjoitti mielipidekirjoituksessaan The New York Timesissa.

Esimerkiksi arvostettu brittilehti Financial Times on tulkinnut Erdoganin sanat varoituksena Turkin mahdollisesta eroamisesta Natosta.

Erdogan piti lauantaina myös kovasanaisen puheen, jossa hän piti Yhdysvaltojen toimia reaktiona Turkissa vangitun, terrorismirikoksista syytetyn yhdysvaltalaisen pastorin tapaukseen. Vuodesta 2016 vankilassa ollut pastori Andrew Brunson siirrettiin heinäkuun lopussa kotiarestiin Turkissa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Brunsonin vangitseminen ja oikeudenkäynti ovat olleet epäoikeudenmukaista vainoa.

–Yhdysvallat yrittää laittaa Turkin polvilleen pastorin vuoksi. Hävetkää, olette vaihtamassa strategisen Nato-kumppaninne pastoriin, Erdogan sanoi lauantaina muun muassa BBC:n mukaan.

–Jos USA ei ala kunnioittaa Turkin itsemääräämisoikeutta ja todista ymmärtävänsä uhkia, joita maallamme on vastassa, kumppanuutemme on vaarassa, hän jatkoi.

Suomessa eläkevakuutuyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto on huomauttanut, että Donald Trumpin uusien tullimaksujen kohteena on nyt Nato-maa.

–USA:ssa halu käyttää pakotteita ja rankaisutulleja jatkuu kovana. Ollaan kohta uusi sanktio per päivä vauhdissa. Trumpin kohteena nyt Nato-maa. Tällä voi olla jo pidempiaikaisia vaikutuksia, hän kommentoi.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund puolestaan arvioi, että Trumpin tavoitteena saattaa nimenomaan olla Turkin savustaminen ulos Natosta.

