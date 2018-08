USA:n suurlähettiläältä ukaasi Britannialle: ”Vain yhdessä voimme asettaa maksimaalisen paineen Iranille”

Yhdysvaltain Britannian-suurlähettiläs Woody Johnson painostaa Britanniaa lähtemään mukaan Iranin vastaisiin pakotteisiin.

–Vain yhdessä voimme asettaa maksimaalisen paineen Iranin hallinnolle ja lopettaa sen pahat ja edesvastuuttomat toimet Iranissa ja ulkomailla. USA koventaa painetta ja haluamme Britannian puolellemme, hän sanoo The Telegraphissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Johnsonin mukaan nyt on aika luopua vuoden 2015 sopimuksesta. Sopimuksen mukaan Iranin taloudellisia pakotteita on liennytetty sen jälkeen, kun Iran on hillinnyt ydinohjelmaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti maansa sopimuksesta toukokuussa.

Trump ilmoitti uusista Iranin-vastaisista pakotteista maanantaina. Hän uhkasi samalla, että kukaan, joka käy kauppaa Iranin kanssa, ei tule käymään kauppaa Yhdysvaltojen kanssa.

Tiistaina Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini kehotti eurooppalaisia yrityksiä tekemään enemmän bisnestä Iranissa.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas puolestaan on varoittanut Iranin tilanteen kärjistymisestä ja jännitteiden kiristymisestä.

– Iranin eristäminen voisi vahvistaa radikaaleja ja fundamentalistisia voimia. Jos Iranissa syntyisi vastaava kaaos, jollaisen olemme nähneet Irakissa ja Libyassa, jo ennestään epävakaa alue muuttuisi vielä epävakaammaksi. Kukaan vastuunsa tunteva poliitikko ei voi haluta sellaista hän sanoi viikolla Rhein-Neckar-Zeitung-sanomalehden haastattelussa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti toukokuussa, että eurooppalaisen teollisuuden intressit Iranissa ovat suuria.

–Yhdysvaltojen Iranille asettamat tiukat talouspakotteet purevat myös Eurooppaa. Rahoitussanktioilla on itseään laajentava taipumus – sanktion ympärille kertyy varovaisuuden kehä, joka moninkertaistaa vaikutukset. Eurooppalaiset yritykset tulevat tämän kohtaamaan, Niinistö pohti.

