Karu video moottoritiesillan romahtamisesta leviää somessa: ”Tämä on kauhistuttavaa”

Video moottoritiesillan romahduksesta leviää somessa kovaa vauhtia. Italian Genovassa lukuisia ihmisiä on kuollut moottoritiesillan romahdettua. Voit katsoa videon jutun lopusta.

A10-moottoritie kulkee Morandi-sillan päällä Genovassa. Silta romahti molempien ajosuuntien kohdalta tiistaina ja noin kymmenen ajoneuvoa syöksyi alas sillan mukana. Tähän mennessä ainakin 11 ihmisen kerrotaan kuolleen. Lue myös: Moottoritiesilta romahti Italiassa, kymmenien pelätään kuolleen

Somessa leviää nyt karua ilmavideokuvaa romahduksesta. Saman videon ovat jakaneet monet Twitter-käyttäjät. Yksi heistä on italialainen toimittaja Antonello Guerrera, joka kirjoittaa La Repubblica-lehteen.

–Tämä on kauhistuttavaa, Guerrera toteaa twiitissään, jota on jaettu tähän mennessä 1,8 tuhatta kertaa.

Poliisin ensiarvion mukaan romahdus voi liittyä rankkasateisiin.

OMG. An aeral view of the tragedy in #Genoa, where a major motorway bridge has collapsed. This is appalling. #Italy

via @belcastrotw pic.twitter.com/jodF6eIUP8

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) August 14, 2018