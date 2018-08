Juuri nyt: Ruotsin autopaloista epäilty jäänyt kiinni Turkissa

Yksi Ruotsin laajoista autopaloista epäilty henkilö on otettu yöllä kiinni Turkissa, kertoo Sveriges Radio. Aiemmin kaksi muuta epäiltyä on pidätetty Ruotsissa.

– Meillä on kaksi aiemmin kiinni otettua ja yksi henkilö, joka on pidätetty poissaolevana epäiltynä tuhopoltosta ja väkivaltaisesta mellakoinnista. Hänet on yöllä otettu kiinni Turkissa, Ruotsin poliisi kertoi keskiviikkona.

Expressen-lehden mukaan epäilty löytyi turkkilaiselta lentokentältä, ja hänet pysäytettiin rajatarkastuksessa. Poliisi toivoo, että epäilty saadaan Ruotsiin mahdollisimman nopeasti.

Yli sata autoa tuhopoltettiin eri puolilla läntistä Ruotsia maanantain ja tiistain välisenä yönä, ja tuhopoltot jatkuivat myös tiistaina. Sekä viranomaiset että muun muassa pääministeri Stefan Löfven pitävät tuhopolttoja harvinaisen organisoidun oloisina. Poliisi uskoo, että toimintaa on voitu ohjailla esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

