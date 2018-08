Totaalinen siltaromahdus on 3 virheen summa – Asiantuntija: ”Lujuuslaskelmat luultavasti tehty käsin yksinkertaisella mallilla”

Kymmenien ihmisten hengen vaatinut Ponte Morandi -sillan romahtaminen Italian Genovassa johtui sillan perusrakenteista, arvioi siltarakenteiden suunnittelijana ansioitunut tekniikan tohtori Risto Kiviluoma.

Vuonna 1967 valmistunutta siltaa korjattiin kaksi vuotta sitten.

–Silta on rakennettu suoraan kaupungin päälle, mikä on määrännyt myös rakennustavan, eli sillan pilarit on rakennettu ensin, minkä jälkeen on alettu rakentaa kantta. Tämän vuoksi on päädytty nivelrakenteiseen epäjatkuvaan siltaan, Kiviluoma arvioi.

Nivelrakenteessa riskinä on esimerkiksi sadeveden pääsy nivelkohdista teräsrakenteisiin. Lisäksi usean kymmenen metrin korkeudessa kulkevan sillan säännöllinen tarkastaminen ja kunnossapito on vaikeaa.

Kiviluoma korostaa, että kun silta romahtaa totaalisesti, kyseessä on yhdistelmä suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitovirheitä.

–Silta on suunniteltu 50 vuotta sitten, jolloin lujuuslaskelmat on luultavasti tehty käsin laskemalla yksinkertaisella tasokehämallilla, mikä ei ole huomioinut esimerkiksi nivelten kulumista.

Kiviluoman mukaan suunnitteluvaiheessa ei ole osattu huomioida sillan kulumisen seurauksia.

–Nivelrakenteisessa sillassa rakenteet alkavat kulua juuri nivelten kohdalta ensimmäisenä. Tämän vuoksi nivelrakenteita pyritään välttämään. Lisäksi sillan suunnittelun aikaan ei välttämättä osattu huomioida betonin väsymistä, mikä saattaa johtaa romahtamiseen.

Genovan moottoritiesillan nivelrakenne on harvinainen. Silta oli myös ensimmäisiä vinoköysisiltoja maailmassa. Suomessa vastaavia nivelrakenteisia siltoja ei ole.

–Genovan sillassa on vain muutamia vinoköysiä. Sillan pyloneista lähtee vain neljä köysiparia. Tämä tarkoittaa, että yhteen köyteen kohdistuvat suuret voimat ja jos köysi katkeaa, se aiheuttaa suuret ongelmat.

Silminnäkijöiden mukaan romahtaneeseen siltaan olisi osunut salama juuri ennen romahdusta. Kiviluoman mukaan salamanisku on mahdollinen romahduksen aiheuttaja.

–On olemassa muutamia tapauksia, joissa salama on iskenyt vinoköysisiltaan katkaisten köyden. Tässä loogisin selitys olisi, että köysi on katkennut tai kiinnitys pettänyt ja silta on siitä lähtenyt sortumaan.

Nykyisin siltasuunnittelussa pyritään huomioimaan useita erilaisia yllättäviä tapahtumia, jotka voisivat aiheuttaa sillan romahtamisen. Mitkään normit ja ohjeet eivät kuitenkaan määrää, minkälaisia yllättäviä tilanteita siltojen rakenteiden tulisi kestää.

–Lopulta suunnittelijan asiantuntemus ratkaisee, miten tällaiset erikoissillat pitävät. Normeista saadaan muun muassa kuormat ja materiaalien laskentalujuudet. Suurin osa muusta suunnittelusta on suunnittelijan asiantuntemuksen varassa.

Uusia suunnittelussa huomioon­otettavia seikkoja ovat muun muassa erilaiset uudet kemialliset reaktiot ja terrori-iskut. Kyse on siltojen ja rakennusten vaurionsietokyvystä.

–Vaurio ei saa olla epäsuhdassa siihen, mikä on vaurion syy. Tällaista sortumista ei saisi missään tapauksessa tapahtua.

Lue koko haastattelu Tekniikka&Taloudesta.