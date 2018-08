Trump haluaisi murtaa nyt kvartaalitalouden – Raportointi vain 2 kertaa vuodessa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyytänyt markkinavalvojaa selvittämään, mitä seuraa, jos pörssiyhtiöt raportoivat tuloksestaan vain kahdesti vuodessa. Nyt listayhtiöt julkistavat tuloksensa neljännesvuosittain.

–Se olisi joustavaa ja säästäisi rahaa, Trump twiittasi tänään.

Yhdysvaltain markkinoita valvoo SEC eli Securities and Exchange Commission.

Valtaosa listayhtiöistä niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin julkistaa tuloksensa kolmen kuukauden välein eli neljännesvuosittain.

Tyypillisesti tilivuosi on kalenterivuosi. Silloin osavuosikatsaukset kattavat tammi-maaliskuun, huhti-kesäkuun, heinä-syyskuun ja loka-joulukuun.

Sijoittajat seuraavat osavuosikatsauksia tarkasti ja Helsingin pörssissä erityisesti pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakevaihto keskittyy osavuosikatsauksen julkistuspäivän ympärille.

Suomessa listayhtiöt ovat keväästä 2016 alkaen voineet julkaista ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä osavuosikatsausta suppeamman liiketoimintakatsauksen. Monet pörssin pienistä yhtiöistä tyytyvät siihen.

In speaking with some of the world’s top business leaders I asked what it is that would make business (jobs) even better in the U.S. “Stop quarterly reporting & go to a six month system,” said one. That would allow greater flexibility & save money. I have asked the SEC to study!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2018