Riita siltaromahduksesta repii Italian hallitusta: ”Ensimmäinen suuri katastrofi”

Italian hallituksessa istuvat populistinen Viiden tähden liike ja äärioikeistolainen La Lega ovat ajautuneet pahoihin erimielisyyksiin tähän mennessä noin 40 ihmisen hengen vaatineen Genovan siltaromahduksen vuoksi.

Viiden tähden liike haluaa Italian moottoriteitä operoivan Autostrade per l’Italian vastuuseen onnettomuudesta, kun taas Lega on asiassa huomattavasti maltillisempi.

Viiden tähden liikettä edustava työministeri Luigi Di Maio on vaatinut Autostrade per l’Italian toimiluvan peruuttamisesta välittömästi.

–Jokainen, joka vastustaa sitä, voi toimia vain minun kuolleen ruumiini yli, hän totesi torstaina La7-televisiokanavan haastattelussa.

Legaa edustava sisäministeri Matteo Salvini on puolestaan vaatinut vastuiden perinpohjaista selvittämistä ennen toimiluvan perumista. Lopulta hallitus päätyi antamaan moottoritieyhtiölle 15 päivää aikaa osoittaa, että se on täyttänyt kaikki sopimuksenmukaiset velvoitteet.

–Tämä on ensimmäinen suuri katastrofi, jonka hallitus on kohdannut. He ovat reagoineet erittäin nopeasti ja tunteellisesti etsimällä syntipukkeja. Mitä tulee tosiasialliseen toimintaan, erimielisyydet ovat erittäin suuria, Rooman yliopiston poliittisen historian professori Giovanni Orsina kommentoi Financial Timesille.

Hän muistuttaa, että Viiden tähden liike on koko historiansa ajan ollut suuria infrahankkeita vastaan, kun taas Lega on ajanut niitä.

–Joten mitä tulee pitkän aikavälin ongelmien ratkomiseen Italiassa, hallituspuolueiden on vaikea edetä erilaisten lähestymistapojensa vuoksi, Orsini sanoo.

Viiden tähden liikkeen toiminta Genovassa on saanut suurta huomiota osakseen italialaismediassa Ponte Morandi sillan romahduksen jälkeen.

Vuonna 2013 Viiden tähden liike tyrmäsi asiantuntija-arvion, joka varoitti Ponte Morandin olevan romahduspisteessä.

Vuonna 2014 Viiden tähden liikkeen perustaja Beppe Grillo puolestaan vaikutti voimakkaasti siihen, että romahtaneelle sillalle vaihtoehdon tarjonnut tieyhteys jätettiin rakentamatta.

Italiassa on tänään lauantaina kansallinen surupäivä keskiviikkona tapahtuneen siltaromahduksen vuoksi. Osa kuolonuhreista haudataan tänään valtiollisin menoin. Osa uhrien perheistä on kieltäytynyt valtiollisista hautajaisista.

Italian toukokuussa valtaan noussut populistihallitus on jo ennestään hyvin eripurainen. Italiassa liikkuu huhuja valtiovarainministeri Giovanni Trian erosta. Tria on ajautunut törmäyskurssille Di Maion ja Salvinin kanssa, koska pitää näiden vaalien alla lupaamia perustuloa ja tasaveroa mahdottomina toteuttaa.

Lisäksi presidentti Sergio Mattarella on puuttunut Salvinin koviin otteisiin maahanmuuttopolitiikassa. Italiassa presidentin sekaantuminen hallituksen toimintaan on erittäin poikkeuksellista.

