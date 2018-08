Saksalaisarvio Vladimir Putinin ja Angela Merkelin tapaamisesta: ”Venäjän presidentti on ajanut itsensä umpikujaan”

Saksan liittokansleri Angela Merkel oli perjantaina varsin pessimistinen tapaamisestaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Merkel ja Putin tapaavat lauantai-iltana Suomen aikaa.

Merkel sanoi perjantaina toimittajille, ettei odota tapaamiselta suuria.

–Kyseessä on työtapaaminen eikä erityisiä tuloksia ole odotettavissa. Meidän on kuitenkin oltava jatkuvasti keskusteluyhteydessä, hän sanoi.

Merkelin johtaman kristillisdemokraattisen puolueen ulkopoliittinen tiedottaja Jürgen Hardt on paljon toiveikkaampi.

–Voimme olla varovaisen optimistisia. Venäjän presidentti on ajanut itsensä umpikujaan Syyriassa ja itäisessä Ukrainassa, hän tarvitsee kansainvälisiä kumppaneita. Sen vuoksi hänen on tehtävä liikkeiä, Hardt kommentoi Stuttgarter Nachrichten –sanomalehdelle.

Merkelin esikunnasta on kerrottu, että asialistalla ovat Syyria, Ukraina ja Nord Stream 2 –kaasuputki.

Saksalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan instituutin SWP:n Itä-Euroopan- ja Eurasian-tutkimuksen johtaja Sabine Fischer pitää Putinin kantoja näiden suhteen lukittuina.

–Tavoitteet eivät ole muuttuneet. Venäjällä on asemansa Syyriassa ja Ukrainassa ja Venäjällä on vahvat intressit Nord Stream 2:n suhteen, ja Venäjä aikoo jatkaa tavoitteiden ajamista, hän kommentoi Deutsche Wellelle.

Nordt Stream 2:teen liittyy myös muita paineita, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on linjannut, että Yhdysvalloista on tulossa maailman suurin maakaasun tuottaja, joka kilpailee samoilla markkinoilla rakenteilla olevan Nord Stream 2 -putken maakaasun kanssa Euroopassa. USA on väläyttänyt myös pakotteita saksalaisille ja eurooppalaisille yhtiöille kaasuputken vuoksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa Putinin ensi viikolla Sotshissa. Presidentin kanslian mukaan presidentit keskustelevat työvierailun aikana ajankohtaisista kansainvälisistä, alueellisista ja kahdenvälisistä kysymyksistä.

