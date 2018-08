Tutkijan jäätävä huomio Vladimir Putinin lausunnosta: ”Ohuesti verhottu uhkaus”

Ruotsin Kokonaispuolustuksen instituutin FOIn tutkimusjohtaja Robert Dalsjö ja Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt ovat kiinnittäneet huomiota Venäjän presidentin Vladimir Putinin lausuntoon, jonka mukaan Euroopan maiden on osallistuttava Syyrian jälleenrakentamiseen.

–Tarkoitan kaikkea humanitäärista apua syyrialaisille. Lisäksi on autettava niitä alueita, joille ulkomailla nyt olevat pakolaiset voivat palata, Putin sanoi The Guardianin mukaan lauantaina ennen tapaamistaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa.

Putinin mukaan Turkissa on kolme miljoonaa pakolaista, Jordaniassa ja Libanonissa molemmissa miljoonan verran.

–Tämä on mahdollisesta valtava taakka Euroopalle, Venäjän presidentti totesi.

Carl Bildt huomauttaa, että lausunnosta voidaan päätellä, ettei Venäjä aio osallistua jälleenrakentamisen rahoittamiseen.

–Putin haluaa Euroopan maksavan Syyrian jälleenrakentamisen. Venäjällä ei ole aikomustakaan auttaa siinä, ja (Syyrian presidentti) Assad tarvitsee rahaa epätoivoisesti, hän tviittaa.

Robert Dalsjö näkee lausunnossa myös syvemmän merkityksen.

–Putin teki ohuesti verhotun uhkauksen siitä, että Eurooppaan tulee enemmän pakolaisia, jos emme maksa sotkua, jonka hän sai aikaan, Dalsjö vastaa Bildtille Twitterissä.

Bildt jatkaa asian pohtimista sunnuntai-iltana julkaisemassaan blogissa, ja toteaa, ettei ole mitään takeita siitä, että Syyria missään tapauksessa ottaisi pakolaisiksi lähteneitä takaisin.

–Assadin hallinto haluaa varmasti rahat, ja todennäköisesti he toivovat EU:n poistavan talouspakotteet. Kovin moni pakolainen tuskin kuitenkaan palaa, hän kirjoittaa.

Putin ja Merkel keskustelivat Syyrian tilanteesta lauantaina. Merkel totesi tapaamisen yhteydessä lyhyesti vain, että päämääränä tulee olla humanitäärisen katastrofin välttäminen.

Moreover, Putin made a thinly veiled threat of more migrants coming to Europe unless we pay for the mess he made... @FHeisbourg @ConStelz https://t.co/b3EckVSCSZ