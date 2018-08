Ruotsin ”Yle” selvitti: Maan raiskaustuomioista 58% ulkomaalaistaustaisille

Ruotsissa 58 prosenttia raiskaustuomioista on annettu ulkomaalaistaustaisille, selviää maan yleisradioyhtiö SVT:n selvityksestä. Uppdarg granskning -ohjelman selvitys kävi läpi kaikki vuosina 2012–2017 annetut tuomiot raiskauksesta ja raiskauksen yrityksestä. Tuomion on saanut kaikkiaan 843 miestä.

SVT:n mukaan tekijät ovat olleet usein alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisina, heidän koulutustasonsa on matala ja ainakin kolmanneksella on taustallaan aiempia rikoksia ja tuomioita ja 490 on syntynyt Ruotsin ulkopuolella ja heistä 427 Euroopan ulkopuolella.

Uutinen on herättänyt laajaa keskustelua. Ruotsin eduskuntavaalit järjestetään 9. syyskuuta ja ennakkoäänestys alkoi tänään keskiviikkona.

Ruotsin kokoomusta edustavat kansanedustajat Tomas Tobé ja Elisabeth Svantesson vaativat jo Expressenissä julkaistussa kannanotossaan, että raiskauksiin syyllistyneet ulkomaalaiset ”ovat menettäneet oikeutensa pysyä täällä”.

Vår utgångspunkt är att den som är utländsk medborgare och som begår en våldtäkt i Sverige har förverkat sin rätt att stanna kvar här, skriver Moderaternas Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson.

Kriminologian professori Jerzy Sarnecki arvioi SVT:lle, että keskustelu tekijöiden taustoista on täysin sokaistunut.

”Ainoa mikä kiinnostaa, on etnisyys. Se on minusta sosiologisesti yksi merkittävä tekijä. Ei ainoa merkittävä tekijä. Ja että vain tätä tekijää käsitellään johtuu tietysti poliittisesta diskurssista, joka yhteiskunnassa on valloilla, Sarnecki arvioi.

Hän huomauttaa, että vaikka tuomitut ovat usein Euroopan ulkopuolelta kotoisin, monet heistä ovat kasvaneet Teheranin, Pariisin, Marseillen ja Tukholman kaltaisten suurkaupunkien kaduilla ”karkean maskuliinisessa ympäristössä” viettäen aikaa pelkästään toisten miesten kanssa. Usein he ovat syyllistyneet myös rikollisuuteen, Sarnecki sanoo.

”Kuinka paljon kyse on etnisyydestä ja kuinka paljon köyhyydestä? Herranjestas sitä on vaikea erotella, todennäköisesti kyse on kaikesta tästä”, hän jatkaa.