Selvitys: Ruotsidemokraatit dominoi Ruotsin Facebookia vaalien alla – muut puolueet jäävät jalkoihin

Mitä tulee huomioon sosiaalisessa mediassa, maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit on puolueiden joukossa ylivoimainen Ruotsin valtiopäivävaalien alla, selviää sosiaalisen median analyysiyhtiö EzyInsightsin selvityksestä.

Yhtiö on vertaillut vaaleihin osallistuvien ruotsalaispuolueiden kykyä sitouttaa yleisöä Facebook-julkaisuihinsa eli saada aikaan tykkäyksiä, kommentteja sekä jakoja. EzyInsightsin mukaan Ruotsidemokraatit kahmaisee leijonanosan poliittisen kentän Facebook-huomiosta, sillä viimeisen vuoden aikana puolueen Facebook-sivu on saanut jopa 47 prosenttia koko puoluekentän Facebook-sitouttamisista (engagement). Toiseksi suurin oli maltillisen kokoomuksen osuus: 13 prosenttia.

Vaalien lähestyessä ruotsidemokraattien somevoima on suhteellisesti laskenut hieman, sillä viimeisen 30 päivän aikana sen osuus on ollut 38 prosenttia kaikesta puolueiden Facebook-huomiosta. Sen sijaan Ruotsidemokraateista irtautuneen Vaihtoehto Ruotsille (AfS) -puolueen osuus on noussut viimeisen kuukauden aikana seitsemästä prosentista 14 prosenttiin. Yhdessä Ruotsidemokraatit ja AfS saavat siis aikaan yli 50 prosenttia ruotsalaispuolueiden Facebook-reaktioista.

Äärioikeistolainen AfS, jolla ei ole yhtään edustajaa valtiopäivillä tai europarlamentissa, on saanut viimeisen kuukauden aikana aikaan enemmän Facebook-reaktioita kuin Ruotsin suurin puolue sosiaalidemokraatit. Pääministeripuolue sosiaalidemokraattien osuus oli 13 prosenttia ja maltillisen kokoomuksen 17 prosenttia.

Merkittävä some-suosion selittäjä on aktiivisuus eli puolueen postausten määrä. Ruotsidemokraatit on suurista puolueista aktiivisin some-päivittäjä. Ezyinsightsin mukaan parhaiten pärjäävät puolueet yleensä päivittävät sivujaan useammin ja ovat ”parempia hyödyntämään ajankohtaisia tapahtumia”.

Molemmat maahanmuuttovastaiset puolueet hyötyivätkin viimeisen 30 päivän aikana muun muassa Göteborgin autopaloista, joihin liittyvä video oli kaikkein eniten reaktioita aiheuttanut puolueiden postaus.

”Jos katsotaan Facebook-päivitysten määrää, SD ja AfS julkaisevat lähes yhtä usein kuin sanomalehdet”, sanoo Ezyinsightsin innovaatiopäällikkö Steve El-Sharawy Dagens Nyheter -lehdelle.

Kuitenkaan määrä ei ole suosion ainoa selittäjä, vaan Ezyinsightsin mukaan sen raportti osoittaa myös erilaisten poliittisten liikkeiden ja puolueiden merkittävän eron kyvyssä hyödyntää Facebookia tehokkaasti. Havainto on sama kuin Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Donald Trumpin kohdalla.

”Pelon lietsominen on ehdottomasti tehokkain tapa synnyttää reaktioita”, El-Sharawy sanoo.

Some-suosio ei vielä kerro hirveästi vaalimenestyksestä. Äänestäjille tehdyissä mielipidetiedusteluissa sosiaalidemokraatit pitää yhä hallussaan Ruotsin suurimman puolueen paikkaa noin 24 prosentin kannatuksella. Sitä seuraavat toisena maltillinen kokoomus noin 21 prosentin kannatuksella sekä kolmantena ruotsidemokraatit noin 19 prosentilla.