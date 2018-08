Donald Trumpilta uusi piikki oikeusministerille: ”Hän ei ymmärrä, mitä tapahtuu”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa oikeusministeri Jeff Sessionsin arvostelua. Uusi ulos tulo liittyy siihen, että Sessions ilmoitti torstaina, etteivät poliittiset näkökannat tule sopimattomasti vaikuttamaan oikeusministeriön toimiin niin kauan kuin hän on oikeusministeri.

”Jeff Sessions sanoo, ettei salli poliitikkojen vaikuttaa häneen vain, koska ei ymmärrrä, mitä hänen alapuolellaan tapahtuu”, Trump tviittasi lauantaina.

Jeff Sessions said he wouldn’t allow politics to influence him only because he doesn’t understand what is happening underneath his command position. Highly conflicted Bob Mueller and his gang of 17 Angry Dems are having a field day as real corruption goes untouched. No Collusion!