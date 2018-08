USA suree John McCainia - Suomalaistutkija: ”Trumpin jättäminen kaihon ulkopuolelle paljon puhuvaa”

Yhdysvaltainen republikaanisenaattori John McCain on kuollut 81-vuotiaana. Hän sairasti aivosyöpää. Senaattorin perhe kertoi syöpähoitojen lopettamisesta perjantaina.

Pitkästä poliittisesta urastaan tunnettu McCain oli Yhdysvaltain presidenttiehdokkaana vuonna 2008, jolloin presidentiksi valittiin Barack Obama.

McCain tuli tunnetuksi viileistä väleistään istuvaan presidentti Donald Trumpiin, vaikka he edustavat samaa puoluetta. McCain veti julkisesti tukensa pois Trumpilta lokakuussa 2016 tämän presidentinvaalikampanjan aikana.

Donald Trump on ilmaissut osanottonsa McCainin perheelle Twitterissä, mutta ei ole kommentoinut McCainin uraa sanallakaan.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!