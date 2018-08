Erikoinen ”skandaali” Ruotsissa: Demariehdokas mustamaalasi kilpailijoitaan rajuilla väitteillä

Ruotsissa on noussut erikoinen kohu parlamenttivaalien alla. Sosiaalidemokraattien ehdokas on levittänyt pienen Savsjön kunnan paikallisosaston nimissä valheita maltillisesta kokoomuksesta ja ruotsidemokraateista arabiankielisellä Facebook-sivulla, kertoo Ruotsin media.

Arabiankielisten väitteiden mukaan puolueet yrittäisivät lietsoa konflikteja ja paniikkia maahanmuuttajamuslimien ja ruotsalaisen välille. Facebook-päivitys on jaettu tuhansia kertoja ja sen kirjoittaja on vetäytynyt ehdokkuudestaan syksyn parlamenttivaaleissa. SVT:n mukaan Jönköpingin moderaatit ovat tehneet asiasta rikosilmoituksen.

Expressenin mukaan päivityksessä puolueita kutsuttiin rasistipuolueiksi ja väitettiin, että ne haluavat muun muassa kieltää halal-lihan, sulkea kaikki islamistiset koulut ja muuttaa useita maahanmuuttolakeja, jotka koskevat muslimeja. Samalla todettiin, että tulevat vaalit ovat tärkeät ja kehotettiin erityisesti siirtolaistaustaisia äänestämään demareita, vasemmistopuoluetta tai ympäristöpuoluetta vaaleissa.

Puoluepiiri on poistattanut tekstin ja demaririveistä on tuomittu se täysin yksittäishenkilön toteuttamana yksittäistapauksena. Myös demaripääministeri Stefan Löfven on kommentoinut päivitystä.

”Täysin mahdoton hyväksyä”, hän sanoi.

Moderaattien puoluesihteeri Gunnar Strömmer pitää asiaa erittäin vakavana ja kutsui sitä ”suureksi skandaaliksi”. Hän vaati pääministeriltä perusteellista selvitystä asiasta.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson puolestaan syytti koko demarikampanjaa väärän tiedon levittämisestä ja muista puolueista valehtelemisesta.

”Sosialidemokraatit ovat nopeita syyttämään muita valeuutisista, mutta he itse ovat täysin häpeämättömiä”, Åkesson sanoi Expressenille tekstiviestissä.

Ruotsin valtiopäivävaalit käydään sunnuntaina 9. syyskuuta.