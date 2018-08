Vedettiinkö Trumpia nenästä? – Tyrmäys presidentin esittämälle Google-todisteelle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kritisoinut viime päivinä kovin sanankääntein hakukonejätti Googlea. Trumpin mielestä Google suosii hakutuloksissaan hänen toimiinsa negatiivisesti suhtautuvia sivustoja.

Torstaina Trump lisäsi vettä myllyyn ja julkaisi Twitter-tilillään videon väitteidensä tueksi. Tuntemattomasta lähteestä peräisin oleva video on kuitenkin väärennös, Google puolustautuu Tivin mukaan.

Yhdysvaltain presidentti pitää vuosittain tammikuussa Kansakunnan tila -puheen (State of the Union), jossa hän esittelee kongressille liittovaltion vallitsevaa tilaa sekä kehitysehdotuksiaan tulevalle vuodelle. Trumpin julkaisemalla videolla vaikuttaisi siltä, että Google on mainostanut etusivullaan Barack Obaman pitämiä Kansakunnan tila -puheita tämän virkakaudella, mutta lopettanut toiminnan Trumpin muutettua Valkoisen talon ovaalihuoneeseen vuoden 2017 alussa, uutisoi The Verge.

Googlen edustajan mukaan yhtiöllä ei ole ollut tapana mainostaa hakukoneensa etusivulla juuri virkaan astuneen presidentin puheita. Tästä johtuen Donald Trumpin vuonna 2017 pitämää puhetta ei Googlessa mainostettu – kuten ei myöskään Barack Obaman puhetta tämän virkakauden alussa vuonna 2009.

Trumpin julkaiseman videon mukaan Google olisi jättänyt huomiotta myös vuoden 2018 Kansakunnan tila -puheen. Googlen antaman lausunnon mukaan näin ei kuitenkaan ollut. Googlen puolta tarinassa tukee Redditissä 7 kuukautta sitten julkaistu ruutukaappaus, jossa Googlen etusivulla näkyy maininta Trumpin Kansakunnan tila -puheesta.

Gizmodon mukaan Trumpin videolla käytetty ruutukaappaus Googlen etusivusta tammikuulta 2018 saattaa olla otettu esimerkiksi nettisivuja arkistoivan Wayback machine -työkalun avulla. Työkalu ei nimittäin välttämättä osaa näyttää oikein sivuston interaktiivisia osia kuten esimerkiksi linkkejä suoriin YouTube-lähetyksiin.

Trumpin hyökkäys Google vastaan alkoi, kun PJ Media laskeskeli 96 prosentin Googlen hakukoneen näyttämistä Trump-uutisista olevan "vasemman laidan mediasta". Lukujen alkuperäinen esittäjä on sittemmin ottanut etäisyyttä rajuihin väitteisiinsä ja kuvaillut esittämiään lukuja "ei-tieteellisiksi" ja "pieneen otantaan perustuviksi".

Donald Trumpin taloudellinen neuvonantajansa Larry Kudlow on todennut, että Googlen toiminnan säätelemistä tullaan harkitsemaan. Tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehty, sillä Yhdysvaltain perustuslaki antaa ilmaisunvapaudelle vahvan suojan.

