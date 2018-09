Theresa Maylta kova brexit-linjaus: ”Se olisi inhottava petos demokratiaa ja luottamusta vastaan”

Britannian pääministeri Theresa May linjaa, ettei aio taipua kompromisseihin brexit-neuvotteluissa EU:n kanssa. May ilmoitti samalla, ettei lämpene myöskään ajatukselle uudesta brexit-kansanäänestyksestä.

”Se olisi inhottava petos demokratiaa ja luottamusta vastaan. Seuraavat kuukaudet ovat kriittisiä Britannian tulevaisuuden muovaamisessa. Selkeästi tehtävänäni on brittien demokraattisen päätöksen toteuttaminen”, May kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Sunday Telegraphissa.

Britannian on määrä erota EU-jäsenyydestä ensi maaliskuun lopulla. Brexit-neuvotteluiden suurimmaksi huolenaiheeksi on noussut, kykenevätkö osapuolet edes laatimaan sopimusta siitä, millaiset välit unionilla ja briteillä on brexitin jälkeen. EU on asettanut sopimuksen takarajan marraskuulle.

Lue myös:

Brittiministeriltä kova varoitus Suomessa: Mitään takeita ei ole – valmistauduttava sekavaan brexitiin

Brittiministeri: ”EU ajaa meitä sopimuksettomaan brexitiin”

Britannian autoteollisuudessa kasvaa brexit-pelko – ”No deal ei ole vaihtoehto”

Theresa Maylta kova uhkaus: ”Riskinä on, ettei tule mitään brexitiä”