Donald Trump ex-avustajansa tuomiosta: ”Hieno päivä Amerikalle!”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa vapaaehtoisena neuvonantaja toiminut George Papadopoulos on tuomittu 14 päiväksi vankilaan liittovaltion poliisille FBI:lle valehtelemisesta.

Presidentti Trump on kommentoinut tuomiota vertaamalla sitä tutkinnan kustannuksiin.

”14 päivää, 28 miljoonaa dollaria – 2 miljoonaa dollaria päivässä. Hieno päivä Amerikalle”, presidentti tviittasi.

14 days for $28 MILLION - $2 MILLION a day, No Collusion. A great day for America!