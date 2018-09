Ruotsidemokraatin väite maahanmuuttajien työllistymisestä tyrmistyttää: ”Mitä sinä oikein sanoit – Tämä on skandaali”

Ruotsidemokraattien puheenjohtajan Jimmie Åkessonin maahanmuuttajiin liittyvä lausunto ja Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n puuttuminen siihen ovat aiheuttaneet kohun valtiopäivävaalien aattona.

Åkesson sanoi perjantaina SVT:n lähettämässä puoluejohtajien vaaliväittelyssä, että maahanmuuttajat eivät työllisty Ruotsissa, koska he eivät ole ruotsalaisia eivätkä sovi Ruotsiin.

”On esitettävä kysymys, minkä vuoksi näiden ihmisten (maahanmuuttajien) on vaikea löytää töitä. Se johtuu siitä, että he eivät ole ruotsalaisia. He eivät sovi Ruotsiin. Siksi heidän on vaikea löytää töitä”, Åkesson totesi.

Keskustan puoluejohtaja Annie Lööf puuttui kommenttiin heti.

”Mitä sinä oikein sanoit”, hän kysyi ja löi samalla nyrkin pöytään.

Ohjelmajohtaja Eva Landahl muistutti myöhemmin Ruotsin radio- ja tv-laista, jonka mukaan ohjelmatoiminnan pitää perustua ihmisten välisen tasa-arvon periaatteisiin. Landahlin mukaan Åkessonin kommentti oli yleistävä.

Jimmie Åkesson syyttää SVT:tä keskusteluun puuttumisesta juuri vaalien alla.

”Äänestykseen on tuskin kahta vuorokautta, ja sitten valtiontelevisio puuttuu keskusteluun ottamalla etäisyyttä puoluejohtajan näkökantaan. Tämä on skandaali”, hän kommentoi Expressenille.

Ruotsidemokraattien lehdistöpäällikkö ja ehdokas Hnerik Vinge tapaa Eva Landahl tänään lauantaina.

”Aion tuoda esille, että tämä on skandaali ja että vaadimme pikaista ja selvää anteeksipyyntöä”, Vinge sanoo.

Aftonbladetin lauantaina julkistaman tuoreimman gallupin mukaan ruotsidemokraatit saisi sunnuntaina 16,8 prosentin kannatuksen.

