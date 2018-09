Kirjoittiko varapresidentti sittenkin kohutekstin Donald Trumpista? Tutkija: ”Monella tapaa mahdollista voittaa jotain”

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola pitää mahdollisena, että Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence paljastuu lopulta The New York Timesissa julkaistun kohutun tekstin kirjoittajaksi.

Lehti julkaisi keskiviikkona pääkirjoitusosastollaan kirjoituksen, jossa presidentti Donald Trumpin hallinnon nimettömänä pysyttelevä korkea-arvoinen virkamies arvostelee suorin sanoin presidenttiä. Kirjoittajan mukaan presidentin hallinnossa työskentelee suuri joukko ihmisiä, jotka pyrkivät estämään presidentti Trumpin pahimmat ylilyönnit.

”Jos NYTin tekstin kirjoitti Pence, en olisi yllättynyt. Hän on turvassa. Hänellä on myös monella tapaa mahdollista voittaa jotain Trump-sotkussa”, Aaltola kommentoi sunnuntaina Twitterissä.

Penceä epäiltiin tekstin kirjoittajaksi aikaisemmin viikolla, sillä hän käyttää usein myös kohutekstissä käytettyä sanaa ”lodestar” (johtotähti). Pencen esikunnasta kuitenkin kiistettiin torstaina, että varapresidentti olisi tekstin kirjoittaja.

BBC nosti kuitenkin Pencen nimen uudestaan esiin tutkittuaan kohukirjoitusta tarkemmin.

”Ensinnäkin, lauseiden pituus on hyvin lyhyt: vain 19,3 sanaa lauseessa. Trumpin hallinnossa on vain yksi virkamies, jonka puheet ovat aina muita lyhyempiä. Hänen nimensä on Mike Pence”, BBC:n jutussa todetaan.

Jutussa huomautetaan myös, että Pence käyttää kirjoituksissaan yleensä passiivimuotoa, jota käytetään myös New York Timesissa julkaistussa kirjoituksessa.

Donald Trump on vaatinut New York Timesia paljastamaan kirjoittajan nimen kansallisen turvallisuuden lisäksi. Presidentti on lisäksi vaatinut oikeusministeri Jeff Sessionsia tutkimaan asiaa.

Mika Aaltola huomauttaa, että oikeusministeriön määrääminen on hankalaa.

”Katsotaan, mihin kantaa. Mutta oikeusministerön määrääminen on hankalaa myös presidentille. Tilanne on kuitenkin hyvin sekava”, hän sanoo.

Donald Trump aiheutti heinä-elokuun vaihteessa suuren kohun, kun hän vaati oikeusministeri Jeff Sessionsia lopettamaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan. Presidentin toimintaa kuvailtiin tuolloin täysin poikkeukselliseksi.

