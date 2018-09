Ensimmäinen ovensuukysely Ruotsista: Ruotsidemokraateille 19,2 % kannatus

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n hetki sitten julkistamien ensimmäisten ovensuukyselyiden mukaan ruotsidemokraattien kannatus nousisi valtiopäivävaaleissa 19,2 prosenttiin.

Kyselyn mukaan suurimman äänisaaliin keräisivät sosialidemokraatit, 26,2 prosenttia. Moderaateille olisi luvassa 17,8 prosentin kannatus.

Puoluekohtaisia kannatuslukuja tärkeämpänä Ruotsissa pidetään kuitenkin koalitioden kannatusta. SVT:n ovensuukyselyn mukaan oikeistokoalitio on saamassa 39,6 prosenttia ja punavihreä koalitio 39,4 prosenttia.

Lähes samaan aikaan julkaistun TV4:n ovensuukyselyn mukaan ruotsidemokraattien kannatus olisi 16,3 prosenttia. Myös tässä kyselyssä sosialidemokraatit saisivat eniten ääniä, 25,4 prosenttia.

Toisin kuin SVT:n kysely, TV4:n kysely nostaa suurimmaksi koalitioksi punavihreät 41 prosentin osuudella. Oikeistokoalitio alliansen saisi 40,1 prosenttia äänistä.

Ruotsin moderaattien puoluesihteeri Gunnar Strömmer ehti jo vaatia pääministeri Stefan Löfvenin eroa SVT:n ovensuukyselyn julkistamisen jälkeen. Löfven on sosialidemokraatti.

”Yksi asia voidaan sanoa selvästi ja se on se, että Stefan Löfvenin on erottava. Perustuslaki sanoo, että vaikka on epäselvää saako hallitus luottamuksen valtiopäivillä, hallituksen on erottava”, hän kommentoi SVT:n vaalivalvojaisissa.

Koalitioiden välinen äärimmäisen tiukka tilanne ennakoi vaikeita hallitusneuvotteluita Ruotsiin.

Enemmistön saamiseksi valtiopäivillä perinteisten valtapuolueiden on etsittävä blokkirajat ylittävää yhteistyötä, mikä vaikeuttaa hallituksen muodostamista. Hallituksen muodostamisesta ennustetaankin ennätysvaikeaa ja pitkää prosessia.

Aiempi ennätys on vuodelta 1979, jolloin hallituksen muodostaminen kesti 25 päivää.

Uusintavaaleihin joudutaan siinä tapauksessa, että pääministerin hallitusta muodostamaan valitseva puhemies ei onnistu neljällä yrittämällä. Uusintavaalien riski nähdään pienenä.

