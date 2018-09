”Tästä illasta tulee kauhutarina” – Tilanne Ruotsin vaaleissa äärimmäisen kireä

Ruotsien vaalien ratkaisua joudutaan vielä odottamaan, sillä tilanne on äärimmäisen kireä, kun äänestysalueista on laskettu puolet.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n reaaliaikaisen laskennan mukaan porvariliittouma alliansen on saamassa noin 40 prosentin kannatuksen ja punavihreä liittouma noin 41 prosentin kannatuksen.

Punavihreän liittouman kannalta ratkaisevaksi on muodostumassa ympäristöpuolueen tilanne. Tässä vaiheessa ääntenlaskentaa sen kannatus on 4,4 prosentissa. Äänikynnys valtiopäiville on neljä prosenttia. Ruotsidemokraattien kannatus on tässä vaiheessa laskentaa noin 18 prosentissa.

”Tästä illasta tulee kauhutarina”, ympäristöpuolueen puheenjohtaja Gustav Fridolin kommentoi SVT:n vaalivalvojaisissa.

Ruotsin moderaattien puoluesihteeri Gunnar Strömmer ehti jo vaatia pääministeri Stefan Löfvenin eroa SVT:n ovensuukyselyn julkistamisen jälkeen. Löfven on sosialidemokraatti.

”Yksi asia voidaan sanoa selvästi ja se on se, että Stefan Löfvenin on erottava. Perustuslaki sanoo, että vaikka on epäselvää saako hallitus luottamuksen valtiopäivillä, hallituksen on erottava”, hän kommentoi SVT:n vaalivalvojaisissa.

Stefan Löfven ilmoitti hetki sitten, että kommentoi vaaleja vasta, kun tulos on selvä ja varma.

