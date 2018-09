Odottaa jo Trumpin eroa? – USA:n varapresidentin käytös epäilyttää

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence on jatkanut presidentti Donald Trumpin ylistämistä julkisuudessa. Sunnuntaina Pence otti roolikseen olla kommentaattorina mediashow´ssa, joka edelleen jyllää Yhdysvalloissa New York Timesin julkaistua nimettömän mielipidekirjoituksen Trumpin hallinnosta.

Pence on toistuvasti kiistänyt olleensa kirjoituksen takana, vaikka tekstin tyylissä on havaittu yhtäläisyyksiä Pencen kirjoitustapaan. Pence kiisti asian jälleen viikonloppuna ja lupasi osallistua valheenpaljastustestiin, jos tilanne sitä vaatisi, kertovat useat yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet.

CNN:n sivuilla julkaistussa mielipidekirjoituksessa Pencestä kirjan kirjoittaneet toimittajat Michael D´Antonio ja Peter Eisner toteavat Pencen olevan hyvin vaikutusvaltainen henkilö Trumpin hallinnossa. Toimittajat arvioivat, että Pence on voinut vaikuttaa nimettömän kirjoittajan ajatteluun ja saattaa muutenkin jo varautua Trumpin lähtöön Valkoisesta talosta.

Trumpin presidenttiyden päättävän kriisin uhka voikin selittää Pencen käytöstä, toimittajat arvioivat. Pence on herättänyt huomiota ylistämällä estoitta Trumpia, mutta kriisin iskiessä hän on useampaan otteeseen kadonnut valokeilasta. Näin Pence ei ole joutunut likaamaan käsiään, mutta toisaalta olisi hyväksyttävä Trumpin seuraajana, toimittajakaksikko arvioi. He kertovat myös, että Pence on jo rakentanut Yhdysvalloissa tukijaverkostoa, joka aktivoituisi, jos hänestä tulisi presidentti.

The Washington Post huomauttaa, että Pencen innokkaat kommentit Trumpista ovat jo aiemmin herättäneet ihmetystä ja ja kirvoittaneet jopa pilkallisia kommentteja.

Republikaanistrategi Doug Heye toteaa Washington Postille, että kaikki Trumpin hallinnossa kommunikoivat presidentin kanssa television kautta, huolimatta siitä, että muutakin kommunikaatiota olisi.

Viikonloppuna Pence vastasi perätysten useiden toimittajien kysymyksiin. Häneltä kysyttiin muun muassa, onko joku hänen alaisensa voinut kirjoittaa kohutekstin. Washington Postin mukaan Pence vastasi aluksi, ettei tiedä. Hän kuitenkin palasi myöhemmin saman toimittajan luo haluten korjata vastaustaan. Toisella kertaa Pence vakuutti olevansa sataprosenttisen varma, ettei kirjoittaja ollut hänen alaisensa.

The New York Times julkaisi keskiviikkona pääkirjoitusosastollaan kirjoituksen, jossa presidentti Donald Trumpin hallinnon nimettömänä pysyttelevä korkea-arvoinen virkamies arvostelee suorin sanoin presidenttiä. Kirjoittajan mukaan presidentin hallinnossa työskentelee suuri joukko ihmisiä, jotka pyrkivät estämään presidentti Trumpin pahimmat ylilyönnit.

